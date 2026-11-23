Ландо Норрис рассказал об успешной для него «гонке обгонов» в Лас-Вегасе и объяснил, как ему удалось подняться с десятого места на шестое.

Вопрос: Ландо, поздравляю с седьмым подиумом в этом сезоне. Гонка получилась сумасшедшей. Казалось, что она разделилась для вас на две части: на половине дистанции вы находились за пределами десятки. Что позволило изменить ситуацию?

Ландо Норрис: Я прибавил, да и машина безопасности помогла. Кажется, я поднялся с десятого места на шестое, но темп у меня был хорошим на протяжении всей гонки.

На самом деле, проблема возникла только в начале, когда я пытался разобраться с батареей – каждый раз, когда меня обгоняли, у меня заканчивался заряд, а у кого-то сзади его было больше. Всю гонку мне пришлось следить за зарядом. Я больше смотрел на индикаторы, чем на трассу.

Вторая половина гонки прошла очень хорошо, я не допускал ошибок, держался в стороне от царившего вокруг хаоса, правильно располагал машину в воздушном потоке, чтобы использовать слипстрим, управлял зарядом батареи, чтобы обеспечить себе лучший шанс финишировать вторым. У меня не было шансов выиграть эту гонку, второе место было лучшим возможным результатом – и мы его добились, так что я доволен.

Вопрос: Во второй половине гонки вы выглядели быстрее на шинах Medium. Это было связано скорее с характером гонки, чем с эффективностью шин?

Ландо Норрис: Да, это не имело никакого отношения к шинам. Темп в первом отрезке был таким же хорошим, как и во втором. Просто мы были очень уязвимы на прямой. Во многом дело было в том, чтобы понять, где использовать заряд батареи, а где — нет. Думаю, я нажимал порядка девяти кнопок за круг, пытаясь настроить всё правильно, заставить аккумулятор работать как положено и дать себе хоть какой-то шанс.

Поскольку на прямых мы уступали в скорости, пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить хоть какую-то надежду. Но всё получилось, команда отлично справилась с передачей нам нужной информации, с попытками внести улучшения в ходе гонки. С этой стороны всё прошло хорошо.

Вопрос: Как вы оцениваете гонку, в которой произошло 352 обгона?

Ландо Норрис: Уверен, с точки зрения числа обгонов эта гонка была лучшей в истории Формулы 1. Некоторые из них даже не были обгонами — просто нажимаешь кнопку и проезжаешь мимо. Но гонка всё равно была хорошей.

Когда ты сражаешься на трассе, ведёшь борьбу за позицию, это всегда здорово. Но если бы это были обгоны не благодаря батарее, если бы могли просто жать на газ и обгонять, то нам, гонщикам, это бы больше понравилось. Если бы не пришлось думать о рекуперации, аккумуляторе, активации и деактивации системы и прочей ерунде, то это была бы лучшая гонка, которую вы когда-либо видели. Будем надеяться, что в 2030-м так и будет.

Вопрос: Сейчас вы занимаете четвёртое место в личном зачёте наравне с Джорджем и отстаёте всего на три очка от Льюиса, который идёт 3-м. Хотели бы вы в этом году попасть на церемонию награждения FIA?

Ландо Норрис: Очень хочу. Но впереди ещё две гонки на совершенно разных трассах. В Лас-Вегасе нужно было просто правильно разыграть свои карты в нужный момент. Здесь мы добились лучшего результата, чем ожидали. Но Катар и Абу-Даби – это две совершенно другие трассы по сравнению с теми, где мы выступали в последнее время.

Команда проделала большую работу. Мы привезли в Вегас некоторые новинки, новое днище, которое, похоже, помогло нам немного улучшить результаты. Я доволен подходом команды и настроен оптимистично. Команда отлично справляется, но Макс тоже неплохо справляется, и выиграть у него будет сложно. Нам нужно добиться большего от машины, нужно больше таких уик-эндов.

Вопрос: Как вы думаете, изменит ли ситуацию к лучшему переход на пропорцию 60/40 в соотношении мощности двигателя внутреннего сгорания и электрической составляющей?

Ландо Норрис: Да, это уже 60 % пути. Это прогресс. Очевидно, это максимум, что мы можем сделать, и все мы этого хотим. Но гонки будут такими же, как сегодня.

Гонка в Лас-Вегасе получилась такой не только из-за батареи. Причина всех этих обгонов в том, что в режиме Straight Mode эффект от слипстрима просто огромный, и дело не только в батарее.

Поведение машины на прямых немного изменится к лучшему. Сейчас если вы едете максимально быстро, то теряете скорость в конце прямой, в следующем году машина будет быстрее. Но это всё, о чём мы можем сейчас просить.