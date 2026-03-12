Норрис: «Всё не так плохо, но нужно прибавить во всех областях»

В преддверии гоночного уик-энда в Китае Ландо Норрис, представляющий команду McLaren, поделился своими мыслями относительно текущей формы коллектива. Напомним, в Мельбурне британский гонщик завершил заезд на пятой позиции, уступив победителю почти минуту.

По словам Норриса, команда получила ценный опыт после первого этапа сезона. Он отметил, что уик-энд в Австралии оказался насыщенным событиями как для сотрудников, работающих на трассе, так и для специалистов из технического центра в Уокинге. В McLaren усиленно анализируют результаты, стремясь улучшить показатели во всех аспектах.

«Мы делаем все возможное, чтобы прогрессировать, собираем максимум данных и внимательно следим за тем, как выступают конкуренты. Здесь, в Шанхае, важно показать себя с лучшей стороны и добиться большего», — отметил Норрис.

Он подчеркнул, что коллективу предстоит поработать над особенностями силовой установки, поскольку в этой области еще остается немало вопросов. Также Норрис обратил внимание на то, что шасси McLaren, несмотря на определенные недостатки, нельзя назвать неудачным.

«Наше отставание не столь критично, как могло показаться по итогам этапа в Мельбурне, однако мы обязаны продолжать работу над настройками машины. Мы четко понимаем, в каких направлениях сильны, а где нужно прибавлять. В частности, в Австралии у нас возникли проблемы с износом резины», — добавил пилот.

По его мнению, в Шанхае McLaren также может столкнуться с трудностями, связанными с гранулированием шин. Команда продолжает активно трудиться над улучшением всех компонентов болида, чтобы добиться лучшего результата на ближайшем этапе.

«На этой трассе у всех возникнут определенные сложности, ведь на подготовку к основным событиям выделена всего одна тренировка, за которой сразу последует квалификация к спринту. Посмотрим, что удастся сделать к завтрашнему дню», — отметил Норрис.

Он также выразил уверенность, что повышение уровня прижимной силы позволит заметно улучшить управляемость машины и увеличить сцепление с трассой. Это, по мнению пилота, значительно облегчит задачу всей команде. Тем не менее, вероятность ошибок по-прежнему остается высокой, а в сравнении с соперниками, например Ferrari, McLaren пока не хватает скорости даже при оптимальном прохождении поворотов.