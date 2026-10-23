Норрис: «Верю, мы сможем выиграть ещё одну гонку»

Ландо Норрис уже не сможет защитить чемпионский титул в текущем сезоне, однако по-прежнему рассчитывает одержать новые победы.

По словам гонщика, на этапах в Венгрии и Зандфорте машина McLaren была конкурентоспособнее, чем в последние недели. Это позволило ему выиграть гонки.

Ландо Норрис: «В Венгрии и Зандфорте наша машина была более конкурентоспособна, чем в последние несколько недель, поэтому там я смог победить. С тех пор мы были далеки от поулов и побед гонках, но это связано исключительно с тем, что машина не соответствует необходимому уровню.

Но я по-прежнему верю, что всё возможно, что в этом сезоне мы сможем завоевать ещё хотя бы один поул и одержать ещё одну победу, поэтому я продолжаю работать над этим.

В следующем году нам нужна более универсальная и более управляемая машина. С такой машиной, как сейчас – очень сложной в управлении, чемпионат не выиграть».