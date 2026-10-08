Норрис утверждает, что выступает лучше, чем год назад

В минувшее воскресенье в Малайзии Ландо Норрис финишировал девятым. Для гонщика McLaren и действующего чемпиона мира это худший результат в текущем сезоне, если не учитывать случаи, когда он не стартовал, как в Шанхае, или не смог завершить гонку, как в Монако и Баку.

На пресс-конференции FIA в Сингапуре Норриса попросили объяснить, какие выводы команда сделала после неудачи в Сепанге.

Ландо Норрис: «Мы проанализировали всё, что происходило по ходу той гонки, а также работу машины, и извлекли ряд уроков – и я лично, и команда. Мы понимаем, с чем именно должны справляться лучше, и что должны предпринять, чтобы вернуться на прежний, более высокий уровень, на котором мы были в Будапеште, Зандфорте и Мадриде.

Команда очень упорно трудится, чтобы во всём разобраться, но я не стану вдаваться в подробности, лишь скажу, что мы сделали немало выводов. Какие-то моменты вполне очевидные, например, нам не хватало максимальной скорости на прямых, а с моей машиной были некоторые сложности технического плана.

Мы знаем, как действовать, чтобы в полной мере раскрыть потенциал MCL40, хотя это непростая задача. Но вопросов, требующих решения, много, и команда ими занимается. Не готов сказать, что все наши трудности были связаны именно со спецификой малайзийской трассы, хотя некоторые аспекты тоже, конечно, сказались, например, там очень абразивный асфальт.

Но хорошо, что в предстоящий уик-энд мы проверим, получится ли у нас прибавить в тех областях, в которых мы недорабатывали. Тем более, мне всегда нравилось выступать в Сингапуре, в предыдущие годы я показывал здесь довольно высокие результаты.

Но, безусловно, надо признать, что в Баку и Сепанге на нашей работе в какой-то мере сказались такие факторы, как конфигурация трассы, поэтому там мы выступили хуже, чем в Мадриде и на ряде других этапов. Как бы то ни было, с делом мы должны справляться лучше.

Если говорить о Сингапуре, то это интересная и весёлая трасса. Просто определённые моменты подходят моему стилю пилотирования, здесь мне очень комфортно за рулём, и я очень быстро нахожу нужный ритм. Да и машина в целом в предыдущие годы довольно неплохо здесь работала. Но трасса сложная, к ней нужно приспосабливаться, учитывать, что она неровная, здесь много поворотов.

Что касается короткой субботней гонки, то не думаю, что это будет лучший спринт, который вы когда-либо видели. Но всем придётся непросто, поскольку на нужный уровень скоростей важно выйти очень быстро.

По словам Норриса, зрители оценивают гонщиков прежде всего по тому, что видят на телеэкранах, хотя результат зависит не только от пилота. В отдельные уик-энды машина может быть значительно менее конкурентоспособной, чем на других этапах.

А вообще публика судит о тебе по тому, что видит на экране ТВ, хотя Формула 1 – это не только твои результаты, ведь машина в какой-то уик-энд может быть не такой уж быстрой по сравнению с другими этапами. Остаётся надеяться, что люди это понимают. Если чья-то машина недостаточно хороша, это не значит, что гонщик, который её пилотирует, хуже других.

С этой точки зрения картина всегда выглядит довольно сложно, но мне кажется, что сейчас я пилотирую лучше, чем в прошлом году, и мне удаётся более полно раскрывать потенциал техники. Я не говорю, что в 2025-м я плохо справлялся с делом, я говорю о том, что тогда выжимал из машины 99%, а сейчас 99,5%. Речь лишь о нюансах…»