Норрис признал: «У меня не было шансов – Шарль отлично справился»

Ландо Норрис на последних кругах Гран При Мехико пытался опередить Шарля Леклера в борьбе за четвёртое место, однако монегаск сохранил позицию. После финиша гонщик McLaren отметил, что соперник грамотно оборонялся, а возможностей для обгона не было.

Оскар Пиастри завершил гонку седьмым, но из-за 10-секундного штрафа за столкновение с Арвидом Линдбладом опустился на 15-е место в протоколе.

Ландо Норрис (5-й): «У меня не было шансов – Шарль отлично справился. Я надеялся, что он допустит хотя бы малейшую ошибку, поскольку это был мой единственный шанс. На прямой я упирался в ограничитель и просто ничего не мог сделать.

Жаль, ведь сегодня у нас был высокий темп и потенциал показать хороший результат, так что я испытываю смешанные эмоции. Сегодня можно было добиться гораздо большего, но я не смог этого сделать».

Оскар Пиастри (15-й): «Вероятно, это был гоночный инцидент. Я попытался занять внутренний радиус в первом повороте, но он слишком поздно перекрыл мне траекторию, и в итоге я оказался снаружи. Я почти поравнялся с ним, а он начал вытеснять меня.

В тот момент я уже понял, что обогнать во втором повороте не получился, но он выдавил меня ещё шире, и наши колёса зацепились. В итоге мы столкнулись ещё до того, как зашли в поворот. На мой взгляд, это был гоночный эпизод.

К счастью, я смог продолжить гонку, несмотря на сильные повреждения машины. В общем, день получился сложным».