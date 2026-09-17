Норрис: Спринт в Монако создаст дополнительные трудности для гонщиков

Ранее сообщалось, что в следующем году этап в Монако состоится с субботним спринтом. Действующий чемпион Формулы 1 Ландо Норрис прокомментировал это решение в эфире Sky Sport…

Ландо Норрис: «Интересное решение. В самом спринте и в воскресной гонке ничего не изменится. Важно то, что теперь в пятницу в Монако пройдёт и единственная тренировка, и квалификация – прежде такого на этой трассе никогда не было.

При подготовке машин мы будем больше ориентироваться на данные, собранные в этом году. Очевидно, это несколько осложнит жизнь гонщикам. Времени на подготовку будет не так много, придётся больше рисковать, что позволит увидеть разницу между теми, кто чувствует себя комфортно, а кто продолжает искать возможность прибавить. В Монако важно не перестараться, иначе игра окончена».