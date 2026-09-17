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Норрис: Спринт в Монако создаст дополнительные трудности для гонщиков

Ландо Норрис оценил новый формат Гран-при Монако со спринтом: единственная тренировка и квалификация пройдут в пятницу, а гонщикам придётся рисковать.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.09.2026, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что в следующем году этап в Монако состоится с субботним спринтом. Действующий чемпион Формулы 1 Ландо Норрис прокомментировал это решение в эфире Sky Sport…

Ландо Норрис: «Интересное решение. В самом спринте и в воскресной гонке ничего не изменится. Важно то, что теперь в пятницу в Монако пройдёт и единственная тренировка, и квалификация – прежде такого на этой трассе никогда не было.

При подготовке машин мы будем больше ориентироваться на данные, собранные в этом году. Очевидно, это несколько осложнит жизнь гонщикам. Времени на подготовку будет не так много, придётся больше рисковать, что позволит увидеть разницу между теми, кто чувствует себя комфортно, а кто продолжает искать возможность прибавить. В Монако важно не перестараться, иначе игра окончена».

Источник

Ландо Норрис (364)

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