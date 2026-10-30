Норрис: С опытом приходит понимание того, чего лучше избегать

В четверг команда Mercedes освободила Кими Антонелли от общения с прессой, сославшись на «вирусную инфекцию». Позже аналогичное решение приняли в Cadillac в отношении Валттери Боттаса.

Чемпион мира Ландо Норрис рассказал, как во время постоянных путешествий по миру старается избегать пищевых инфекций.

Ландо Норрис: «Я – простой человек, и стараюсь избегать всякой необычной еды. Я ем пасту, немного курицы. Здесь в Мексике я избегаю водопроводной воды, чищу зубы водой из бутылок, и всё такое.

Прежде я порой болел и здесь, и в Бразилии, но с опытом понимаешь, чего лучше избегать. К счастью, поскольку я довольно привередлив в еде, я избегаю многого из того, что может вызвать недомогание.

Кроме того, я стараюсь отдыхать. У меня выходные в понедельник и вторник, я просто отдыхаю и ничего не делаю. Знает, даже дни, когда вы просто участвуете в каких-то рекламных акциях, очень сильно выматывают.

У меня не так много времени на восстановление, поэтому я провожу эти дни просто общаясь и обдумывая разные вещи, ведь когда ты участвуешь в гонках и постоянно путешествуешь, тебе нужен хороший отдых».