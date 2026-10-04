Норрису вынесли официальное предупреждение

Стюарды Гран При Бахрейна вынесли Ландо Норрису официальное предупреждение после рассмотрения его действий во время режима автомобиля безопасности.

Следуя за автомобилем безопасности, Норрис поздно затормозил перед группой машин, которые замедлились из-за остановившегося болида Джорджа Расселла. Осознав риск столкновения, гонщик выехал за пределы трассы, создав потенциально опасную ситуацию. В этот момент он также ненадолго опередил машину Оскара Пиастри, что могло быть расценено стюардами как обгон в режиме автомобиля безопасности.

Ландо объяснил произошедшее низким положением солнца и плохой видимостью. По его словам, из-за этого было сложно заметить, что машины впереди начали снижать скорость раньше обычного. В результате он неверно оценил скорость и слишком быстро приблизился к ним.

Стюарды приняли во внимание, что Норрис оказался впереди другой машины только после выезда за пределы трассы, пытаясь избежать столкновения. Кроме того, это произошло на короткое время, поэтому эпизод не признали запрещённым обгоном и ограничились предупреждением.