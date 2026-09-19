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Норрис объяснил, почему Рене Розин возглавит LN 4Fusion

Ландо Норрис создал новый молодёжный проект LN4 Fusion: команда Рене Розина заявится в Ф2 и будет выступать в итальянской Ф4, Формуле Regional и Ф3.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.09.2026, 20:01·3 мин
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Фото: F1news.ru

Перед Гран При Италии Ландо Норрис объявил о создании молодёжной команды LN4 Fusion. Уже со следующего года коллектив будет участвовать в итальянской Формуле 4, европейской Формуле Regional и Ф3.

Основой для новой команды станет AIX Racing, ранее выступавшая под флагом Объединённых Арабских Эмиратов. Благодаря этому LN4 Fusion получит лицензию на участие в Формуле 3, а также подала заявку на выступление в Ф2.

Руководителем проекта назначен Рене Розин, который много лет успешно возглавлял Prema Racing. В составе этой команды выступали многие известные гонщики, среди которых Шарль Леклер, Оскар Пиастри, Оливер Берман, Пьер Гасли, Кими Антонелли, Мик Шумахер и Роберт Шварцман.

Норрис считает, что в мировом молодёжном автоспорте сложно найти более подходящую кандидатуру. «Я много лет знаком с Рене, – цитирует действующего чемпиона мира RacingNews365. – Со времени моего дебюта в гонках на одноместных машинах в 2015 году я соперничал с Prema в Ф4, поэтому неплохо его знаю. Знакомы с ним и сотрудники моей команды.

Мы хотели собрать группу опытных специалистов, которые знают, как надо руководить командой, чтобы они не просто создали хороший коллектив, который будет выступать в Ф2 или Ф3, но чтобы это стало долгосрочным проектом.

За последние семь лет мне удалось на собственном опыте понять, какие качества отличают хорошего лидера и хорошую команду. Всё начинается с руководителя, и Рене именно такой человек. Он любит свою работу, суть которой в стремлении к победам, в том, чтобы сплотить людей ради максимально высоких результатов, так что в итоге он стал очевидным выбором.

Не знаю, остался ли он до этого без работы, но факт, что он смог принять наше предложение – Рене именно тот человек, который нам нужен».

С 2016-го по 2021 гг. гонщики Prema завоевали четыре титула в серии GP2/Ф2. Кроме того, с 2019-го по 2021-й команда выиграла ещё три чемпионских звания в Ф3.

Анжело Розин, отец Рене, основал команду в 1980 году. Однако в 2021-м в Prema произошли изменения: контроль над коллективом перешёл к швейцарской компании DC Racing Solutions. В начале этого года стало известно, что семья Розин полностью выходит из проекта, при этом причины такого решения объяснены не были.

Источник

Ландо Норрис (365)

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