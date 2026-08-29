Норрис о будущем: «Нет команды, кроме McLaren, где я хочу выступать»

В McLaren выбрали удачный момент для объявления о новом контракте с Ландо Норрисом, действующим чемпионом мира. На базе команды в Уокинге в этот день проходил «день открытых дверей», поэтому Технологический центр McLaren (MTC) могли посетить семьи и друзья сотрудников.

По оценке пресс-службы команды, в MTC собрались около 1500 человек. Некоторые из них, вероятно, догадывались, какую новость Ландо объявит на общей встрече, тогда как для других это стало приятным сюрпризом.

Днём в субботу команда опубликовала в социальных сетях 3-минутный видеорепортаж о мероприятии. В нём показаны наиболее интересные моменты встречи.

Когда Ландо знакомили со сценарием выхода к публике, он в своей манере с абсолютно серьёзным выражением лица пошутил: «…И тут я всем скажу, что завершаю карьеру».

«Да, что ты завершаешь карьеру, – подхватил остававшийся за кадром сотрудник пресс-службы. – Или о том, что ты остаёшься в команде ещё на много лет».

Ландо появился на верхнем ярусе просторного фойе MTC, которое называется The Boulevard («Бульвар»). Собравшиеся встретили его аплодисментами, вероятно, сначала просто как победителя двух предыдущих Гран При. Затем гонщик спустился вниз и со сцены обратился к публике:

«Это один из тех дней, когда мы можем собрать буквально всех вместе, и я очень рад быть здесь, с вами!»

Ведущий встречи подсказал: «Кажется, ты собираешься выступить с особым заявлением?»

« – Сегодня? Прямо сейчас? – с весёлой улыбкой отозвался Ландо, после чего действительно сделал то, о чём предупреждал. – Ох, я завершаю карьеру».

Судя по взрыву смеха в ответ, действующему чемпиону мира никто не поверил.

«Нет, на самом деле мир ещё не в курсе, и я впервые об этом объявляю – в общем, я остаюсь в McLaren, – сказал Норрис. – Остаюсь ещё на четыре года».

После этого под сводами MTC долго звучали аплодисменты.

«Так что я буду выступать до 2030-го, когда и я стану старше и мне будет уже за 30. – продолжил гонщик, которому 13 ноября исполнится 27. – Но нет другой команды, кроме McLaren, за которую мне бы хотелось выступать – это я говорю сейчас, но так будет в следующие четыре с половиной года как минимум.

Поэтому я с удовольствием называю это место своим домом, а все вы – моя семья, и я хочу остаться с вами ещё на долгие годы».

Затем Норрис сделал селфи, стараясь включить в кадр как можно больше людей, и предложил всем аплодисментами поблагодарить команду за её неустанное стремление к победам.