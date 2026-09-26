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Норрис считает, что некоторым гонщикам не место в «Формуле-1»

Ландо Норрис назвал трудным Гран При Азербайджана: пилот McLaren пожаловался на нехватку скорости, а после аварии обвинил Колапинто и ждёт реванша в Малайзии
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.09.2026, 17:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонка в Баку завершилась для Ландо Норриса после 35 кругов. До аварии в 1-м повороте, которая произошла по вине Франко Колапинто, выступление действующего чемпиона мира складывалось непросто.

Ландо Норрис (не финишировал): «Очень трудная гонка, мне просто не хватало скорости, и на прямых у меня были большие проблемы. Со стороны наверняка было видно, что все меня очень быстро обгоняли. Из-за недостаточно высокой скорости на прямых я ничего не мог предпринять – надеюсь, к следующей гонке мы сможем это исправить.

К тому же. я и сам допустил ошибку, а в конечном итоге меня выбили с трассы. Если честно, некоторым гонщикам просто не место в Формуле 1. В общем, разумеется, главная проблема в том, что гонка закончилась вот таким образом.

Не сомневаюсь, что мы были способны бороться за победу. Две гонки в этом году мы уже выиграли и должны были выиграть три из последних четырёх Гран При, так что позитивные моменты есть.

Разумеется, я не говорю о сегодняшней гонке, потому что мы были недостаточно быстрыми, но заранее это знали. В общем, я просто надеюсь, что в следующий раз, даже если уик-энд будет непростым, мы всё-таки сможем справиться. Но, вероятно, гонка в Малайзии может сложиться для нас более удачно».

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