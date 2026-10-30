Норрис: «Нашу машину слишком сложно пилотировать»

В Остине Ландо Норрис стал лучшим из пилотов McLaren, однако финишировал лишь пятым. Такой результат не может удовлетворить действующего чемпиона мира. В личном зачёте Норрис занимает шестую позицию и не так много уступает Шарлю Леклеру, который замыкает первую пятёрку. В Мехико гонщика спросили, рассчитывает ли он в ближайшее время снова бороться за победы.

Ландо Норрис: «Сложно сказать, всё зависит и от тебя самого, и от того, как выступают соперники. Я имею в виду, что мы, конечно, не так уж сильно отстаём, но на протяжении всего сезона мы были на два шага позади, за исключением, может быть, пары гонок.

Мы постепенно прогрессируем, и я думаю, что у нашей машины неплохой потенциал, но проблема в том, что её слишком сложно пилотировать. Поэтому задача не только в повышении скорости MCL40, ни и в том, чтобы добиться более стабильного поведения машины на трассах всех типов. Команда работает над тем, чтобы разобраться с проблемой с управляемостью.

Если честно, не знаю, какой эффект дадут те новинки, которые будут представлены на этапах в Бразилии и Лас-Вегасе. Возможно, они позволят прибавить в эффективности, но не думаю, что пилотировать станет проще. Более того, не исключено, что станет ещё сложнее.

Решением подобных задач всегда занимаются эксперты, я же могу лишь делиться своими впечатлениями о поведении машины, говорю, чего я хочу добиться, и с чем связаны сложности. А наши умные инженеры и специалисты по аэродинамике на основе моих комментариев добиваются улучшения результатов на круге.

Детально комментировать это я не могу, но команда ведёт интенсивную работу, все очень напряжённо трудятся».

С учётом текущего положения дел уже очевидно, что новым чемпионом мира станет Кими Антонелли. Норриса попросили оценить, было ли 20-летнему гонщику Mercedes проще завоевать титул, чем ему в прошлом году.

«Меня это не волнует, – ответил Ландо. – Он на пути к титулу и выиграет его, и честно говоря, я не думаю, что кого-то сильно волнует, как именно он это сделает. Почему это должно кого-то волновать? Кими отлично справляется с делом, и я бы сказал, что выступает он невероятно здорово. У него очень талантливый напарник, но на протяжении всего сезона он Джорджа Расселла опережал.

Я большим уважением отношусь к достижениям Кими, он отличный парень, мы с ним прекрасно ладим, и я рад, что теперь гонщиком номер один станет именно он. Антонелли этого в полной мере заслуживает. Понимаю, что я свой титул защищал ужасно плохо, но вряд ли что-то было в моих силах, хотя мне представляется, что в этом году я очень неплохо пилотирую. Однако теперь у нас другая машина, и на это я не могу повлиять».