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Норрис заявил: «Нам по-прежнему разрешают бороться»

Ландо Норрис подтвердил: McLaren по-прежнему разрешает ему и Оскару Пиастри бороться на трассе, но требует исключить любые новые столкновения.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Несмотря на строгие, но справедливые «правила папайи», Ландо Норрис и Оскар Пиастри неоднократно вступали в борьбу на трассе, в том числе на предыдущем этапе в Сингапуре.

Перед Гран-при в Остине Ландо подтвердил, что команда по-прежнему позволяет ему и Пиастри соперничать друг с другом. Однако новые столкновения недопустимы.

Ландо Норрис: «Меня не раз критиковали за эти инциденты в команде, было сказано немало слов, но нам по-прежнему разрешают бороться между собой.

Конечно, мы не можем допустить повторение того, что произошло в прошлый гоночный уик-энд, или что случилось здесь в прошлом году. Нам по-прежнему разрешают участвовать в гонках, но столкновения недопустимы, мы должны избегать их при любой возможности».

Источник

Ландо Норрис (384)McLaren (901)

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