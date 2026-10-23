Норрис заявил: «Нам по-прежнему разрешают бороться»

Несмотря на строгие, но справедливые «правила папайи», Ландо Норрис и Оскар Пиастри неоднократно вступали в борьбу на трассе, в том числе на предыдущем этапе в Сингапуре.

Перед Гран-при в Остине Ландо подтвердил, что команда по-прежнему позволяет ему и Пиастри соперничать друг с другом. Однако новые столкновения недопустимы.

Ландо Норрис: «Меня не раз критиковали за эти инциденты в команде, было сказано немало слов, но нам по-прежнему разрешают бороться между собой.

Конечно, мы не можем допустить повторение того, что произошло в прошлый гоночный уик-энд, или что случилось здесь в прошлом году. Нам по-прежнему разрешают участвовать в гонках, но столкновения недопустимы, мы должны избегать их при любой возможности».