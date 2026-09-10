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Норрис: «На симуляторе нет ощущения скорости и страха»

Ландо Норрис рассказал о подготовке к этапу на симуляторе и назвал особенности Мадринга: слепые повороты, ограниченный обзор и нехватка ощущения скорости.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.09.2026, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис использовал симулятор для подготовки к этапу и полагает, что Мадринг способен преподнести несколько сюрпризов в течение гоночного уик-энда.

Ландо Норрис: «Это сложная трасса с множеством слепых поворотов и участков с ограниченным обзором. Всё это здорово осложнит пилотирование, в кокпите будет трудно реально оценить ситуацию.

Мне нравится приезжать на новые трассы. У каждой есть свой секрет, к каждой нужен свой подход. Если вам удаётся его найти, это может стать преимуществом, но для этого нужна действительно хорошая подготовка.

На симуляторе нет ощущения скорости и страха, который внушает городская трасса. Главная проблема – вы не чувствуете сцепление с асфальтом, поскольку именно это определяет вашу уверенность в машине.

На симуляторе не хватает ощущения ускорения, что особенно заметно в La Monumental – вы приближаетесь к нему довольно быстро, но на компьютере не чувствуете этой скорости – к этому моменту сложнее всего адаптироваться».

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