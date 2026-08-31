Норрис о своей роли в команде: «Моя роль в том, чтобы вести за собой команду»

На старте сезона новая машина McLaren не могла похвастаться ни высокой скоростью, ни надёжностью. Однако команда постепенно устраняла недостатки, и теперь в её активе уже две победы подряд — Ландо Норрис выиграл гонки в Венгрии и Нидерландах.

Действующий чемпион мира продлил соглашение с McLaren до 2030 года. Об этом объявили в минувшую субботу. В разговоре с британскими журналистами Норрис рассказал, как использует свой авторитет, чтобы помочь команде вернуться на прежний уровень. По словам гонщика, сейчас он выступает лучше, чем в прошлом сезоне, когда завоевал титул.

«С годами начинаешь понимать, когда стоит высказывать своё мнение, когда этого делать не стоит, – поделился Ландо в интервью Sky Sports. – Если говорить о том влиянии, которое есть у гонщика как одного из сотрудников команды, то в первые годы я старался не переходить определённую грань. В том числе речь о том, что я однозначно стараюсь, чтобы мой голос не звучал громче других.

Но со временем приходит понимание, что моя роль не сводится только к пилотированию машины. Она ещё и в том, чтобы быть лидером и вести за собой команду. Могу ли я говорить от имени всех, кто работает в McLaren? Как действовать, чтобы люди стремились добиваться всё более высоких результатов? Разумеется, при этом я должен подгонять и самого себя…

Просто я осознал, какой властью и авторитетом могу обладать, чтобы влиять на выбор направлений развития команды. Конечно, этим нельзя злоупотреблять, но в то же время я знаю, что занимаю влиятельное положение, при котором могу получать то, что хочу – от машины, от команды, от моего окружения.

Всё это очень важно, и любой спортсмен должен это использовать – вне зависимости от вида спорта, в котором он выступает. Ты должен понимать, как нужно действовать, чтобы получить то, что хочешь. И мне кажется, что сейчас я нахожусь в очень благоприятном положении, работая с людьми, которые меня окружают, с моей командой, со специалистами, занимающими разные должности.

Всё это формирует рабочую культуру команды, а именно это в итоге оказывается важнее всего».