McLaren рассчитывает обойти Red Bull Racing и занять 3-е место в Кубке конструкторов. По словам Ландо Норриса, добиться этого в оставшихся гонках сезона особенно важно: команда сможет получить значительно больше призовых.

Перед Гран При Лас-Вегаса Red Bull опережает McLaren на 17 очков.

Ландо Норрис: «Разница в призовых выплатах между 3-м и 4-м местом очень велика, это очень большая сумма для всей команды. Как всегда, мы с Оскаром Пиастри испытываем сильный прессинг, что естественно, ведь наша задача – хорошо выступить и заработать для команды очки. Важно, чтобы обе машины финишировали в первой десятке.

Мы всегда говорим об очках, которые идут в зачёт Кубка конструкторов, и обо всём, что с этим связано, поскольку это очень важно, но думаю, что люди часто забывают о разного рода бонусах, с этим связанных. Я говорю не о себе, а обо всех сотрудниках команды. Все они упорно трудятся каждый день, и в конце года получат свои бонусы, так что все примерно одинаково хотят их заработать.

Разумеется, моя задача в том, чтобы пилотировать машину, участвуя в гонке, и в этом плане все надеются на нас с Оскаром, надеются, что мы сможем хорошо выполнить свою работу. Для сотрудников McLaren это очень важно, ведь тогда они смогут приобрести для своих детей более интересные подарки или переехать в новый дом – не знаю, у кого какие планы.

Но Оскар в этот уик-энд получит штраф за замену двигателя, поэтому ему предстоит пробиваться вперёд – надеюсь, не из последних рядов, а откуда-то из середины стартового поля. Но нам нужны стабильные результаты. До конце сезона много всего может произойти, поэтому важно, чтобы обе машины зарабатывали очки».

На пресс-конференции в Лас-Вегасе Ландо Норриса также спросили о теме, не связанной с автоспортом. Ранее стало известно, что в новом фильме о Джеймсе Бонде роль «агента 007» получил британский актёр Роберт Паттинсон. Норрису предложили назвать гонщика современной Формулы 1, который мог бы в будущем исполнить такую роль.

«Хороший вопрос, – ответил гонщик McLaren. – Может быть, Джордж Расселл? Я к тому, что он обычно носит костюмы и всё такое. Думаю, Джордж ради роли Джеймса Бонда мог бы расстаться с Формулой 1, так что, полагаю, ставку можно сделать именно на него. Не знаю, кто ещё захочет этим заняться, но он, вероятно, захочет! Так что я ставлю свои деньги на Джорджа.

А лично я бы за эту роль не взялся, но сыграл бы какую-нибудь другую. Не знаю, что бы это могло быть, хотя на роль главного злодея я тоже, пожалуй, не подхожу. Но я даже как-то никогда не думал на эту тему. Хотя первый, о ком я подумал – это Фернандо Алонсо. Костюм на нём сидит отлично, и у него есть особая харизма, которая нужна для этой роли. Так что мне в роли Бонда видится Фернандо или Джордж».