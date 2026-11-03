По словам Норриса, Кими заставил всех остальных выглядеть глупо.

Ландо Норрис сохранял статус действующего чемпиона мира до минувшего воскресенья. Теперь же место на гоночном Олимпе занял 20-летний Кими Антонелли.

Гонщик McLaren считает, что на фоне выступлений Кими остальные пилоты в 2026 году выглядели не лучшим образом.

«То, что он делает, это просто невероятно – он же просто всех смёл! – цитирует Норриса The Race. – Надеюсь, все должным образом оценивают то, чего он добился в этом году.

Кими заставил всех остальных выглядеть глупо. Он так здорово пилотирует, потому что нашёл правильный подход к своей машине. Он много работал, стараясь разобраться, как надо пилотировать эту машину, и ему лучше всех удаётся раскрывать её потенциал.

Его успех в полной мере заслужен, и он вправе его отпраздновать. Ещё больше впечатляет тот факт, что это лишь его второй сезон в Формуле 1. Ему всего 20 лет, и я очень за него рад… При этом Джордж Расселл, его напарник, очень сильный гонщик, однако Кими его опережал на протяжении всего сезона.

Число ошибок, которые Антонелли допустил в течение года, вполне можно пересчитать – если честно, думаю, для этого хватит пальцев одной руки. Кими выигрывал гонки, стартуя из последнего ряда, стартуя с поула – в общем, он сделал всё, что должен был сделать.

Он был одним из героев буквально каждой гонки – вряд ли кто-то ещё из участников чемпионата может этим похвастаться».

Интересно и мнение Габриэля Боролето, гонщика Audi. Он дебютировал в Формуле 1 одновременно с Антонелли, а до этого соперничал с ним в картинге и молодёжных сериях:

«Больше всего меня впечатляет его стабильность. Я выиграл титулы в Ф3 и Ф2 и знаю, что когда ты борешься за победу в чемпионате, нервы всегда на пределе. Вы только представьте, что сейчас его соперниками были Расселл, Макс, Льюис, а эти двое чемпионы мира с огромным опытом, однако Кими не сломался.

Этот парень постоянно претендовал на самые высокие результаты, всегда выступал очень стабильно. У него была всего одна, максимум две неудачные гонки, когда можно было сказать, что его темп был так себе, или когда он разбивал машину.

В общем, я под впечатлением от того, как здорово он справился, и надеюсь, что в будущем ещё смогу побороться с ним за титулы. Это будет прекрасная история, ведь мы знакомы ещё с тех времён, когда мне было 10 или 11 лет. А теперь он стал чемпионом Формулы 1, и я тоже стремлюсь добиться успеха – надеюсь, когда-нибудь мне это удастся».