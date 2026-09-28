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Норрис принес извинения Колапинто

Ландо Норрис извинился перед Франко Колапинто за резкие слова после аварии в Баку, признав, что эмоции не оправдывают его комментарии о дисквалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.09.2026, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После финиша гонки в Баку Франко Колапинто столкнулся со своим напарником Пьером Гасли и пилотом McLaren Ландо Норрисом. Действующий чемпион мира, выступая на эмоциях, заявил, что таким гонщикам «не место в Формуле 1», а Франко следует дисквалифицировать на пару гонок.

Аргентинские болельщики Колапинто резко отреагировали на эти слова в социальных сетях. Их критика оказалась настолько масштабной, что команде пришлось вмешаться и опубликовать официальное заявление. Теперь свою реакцию пересмотрел и Норрис.

Ландо Норрис: «В целом, уик-энд в Баку получился сложным. И конечно, я было очень разочарован сходом с дистанции.

Я отправил Франко сообщение с извинениями за свои комментарии, которые я просто не должен был говорить. Я понимаю, что так делать нельзя, и эмоции зашкаливали, но это не оправдание, это было неправильно с моей стороны.

Я сам допускал ошибки и знаю, что это неотъемлемая часть гонок и борьбы на пределе возможностей».

Источник

Ландо Норрис (371)Франко Колапинто (204)

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