Норрис рассказал: «Интерес ко мне проявляли и другие команды»

Ландо Норрис сообщил, что интерес к нему проявляли другие команды Формулы 1. Однако гонщик намерен продолжить карьеру в McLaren.

В субботу на «Дне открытых дверей» в Технологическом центре McLaren в Уокинге действующий чемпион мира объявил о продлении контракта с командой как минимум до 2030 года. Новое соглашение также предусматривает опцион на продление.