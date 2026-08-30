Норрис рассказал: «Интерес ко мне проявляли и другие команды»

Ландо Норрис сообщил, что интерес к нему проявляли другие команды Формулы 1. Однако гонщик намерен продолжить карьеру в McLaren.
В субботу на «Дне открытых дверей» в Технологическом центре McLaren в Уокинге действующий чемпион мира объявил о продлении контракта с командой как минимум до 2030 года. Новое соглашение также предусматривает опцион на продление.
«Определённый интерес проявляли и другие команды, – рассказал Ландо в интервью BBC Sport. – Но я не хочу никуда переходить, не хочу выступать за другую команду и проводить время с другими людьми. Вероятно, именно поэтому решение было одним из самых лёгких за всё время моей карьеры в Формуле 1.
Переговоры о контракте начались более четырёх месяцев назад, но проходили за закрытыми дверями в очень спокойном ключе. Я давно выступаю за McLaren, и вместе мы добились немалых успехов. Конечно, я чувствую, что команда по-прежнему в меня верит, а я верю в неё.
Это создаёт очень тесные связи между всеми людьми, которые работают в McLaren. Хочу верить, что эти связи останутся такими же прочными до того момента, когда я действительно завершу карьеру в Формуле 1. Знаю, что до этого ещё очень далеко и вообще не хочу об этом думать.
Несмотря на трудное начало сезона, я верю, что команда в прекрасной форме, и что вместе мы сможем преодолеть любые трудности».