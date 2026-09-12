Норрис заявил: «Это был один из лучших кругов в моей карьере!»

Ландо Норрис признался, что сам не ожидал показать столь высокую скорость на сложной городской трассе в Мадриде. Благодаря этому результату британец завоевал третий поул в сезоне.

Ландо Норрис (1-й): «Я немного удивлён тем, что сейчас об этом говорю, но, наверное, это был один из лучших кругов, которые я проехал за всю мою карьеру. Я очень горд и очень рад за всю нашу команду!

Это один из тех кругов, когда всё сложилось так, как надо. Я хорошо представлял, чего хочу добиться, но, видимо, мозг работал очень чётко, что и позволило мне показать такой результат в заключительной попытке. Это был один из тех кругов, когда, увидев под конец результат, ты понимаешь, что всё действительно прошло отлично.

Адреналин зашкаливал, но при этом надо было постараться успокоиться, чтобы всё происходило как бы само собой. На этой трассе запросто можно было перенервничать, ведь стены здесь кругом стены, мимо которых мы проносимся с огромной скоростью. Но я был уверен в себе, да и машина оставила хорошее впечатление. Поэтому я просто делал именно то, что хотел, хотя не могу сказать, что на последнем круге мне удалось расслабиться.

Но я просто сделал глубокий вдох – и всё сложилось так, как надо. Это был практически идеальный круг. В последнем повороте мелькнула мысль, что я зацеплю стену и нашим парням придётся ночью ремонтировать машину. В общем, можно было проехать немного лучше, и всё-таки повторюсь: это был один из лучших кругов в моей карьере! Получилось всё, чего я хотел добиться, поэтому сейчас я так широко улыбаюсь!

Перед завтрашней гонкой я дал себе наилучший шанс. Не думаю, что на этой трассе легко обгонять, но всё-таки возможно. Позади меня стартуют два отличных и очень быстрых гонщика, но я в предвкушении первого Гран При Испании в Мадриде!»

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