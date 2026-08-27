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Норман Нато впервые протестировал болид Формулы-1

Норман Нато впервые опробовал болид Формулы 1 на тестах Ferrari в Муджелло, где также выступили Рафаэль Камара, Антонио Фуоко и Дино Беганович.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2026, 16:23·1 мин
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Фото: F1news.ru

34-летний француз Норман Нато принял участие в тестах Ferrari в Муджелло, впервые опробовав машину Формулы 1. До этого он выступал в десяти гоночных сериях.

Программа первого дня тестов в формате TPC, предусматривающем использование машин прошлых лет, оказалась насыщенной: за рулём Ferrari SF-25 побывали сразу четверо гонщиков.

Утреннюю сессию начал Рафаэль Камара. В Скудерии готовят его к тестам в Haas F1, где может решиться вопрос с его контрактом на следующий сезон.

Затем к работе приступил Нато, который в этом году вошёл в группу пилотов симулятора Ferrari. Одной из его задач стало улучшение корреляции между симулятором и поведением реальной машины на трассе. Опыт и знания Нато в управлении гибридными системами, полученные в Формуле E, стали для Ferrari ещё одним полезным направлением экспертизы в процессе разработки.

После Нато тестовую программу Ferrari продолжили Антонио Фуоко и Дино Беганович. Второй день испытаний в Муджелло состоится завтра.

Источник

Норман Нато (2)Ferrari (991)

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