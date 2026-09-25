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Ночью в Баку заменили асфальт на седьмом повороте

Дорожные службы ночью заменили рыхлый асфальт в седьмом повороте бакинской трассы после критики пилотов; гонка Формулы 2 на обновлённом участке прошла без проблем.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.09.2026, 10:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После брифинга пилотов, на котором они указали на проблемы с асфальтом в седьмом повороте бакинской трассы, дорожные службы в ночное время восстановили покрытие.

Перед началом уик-энда этот участок уже ремонтировали. Однако либо отведенного времени оказалось недостаточно, либо технология работ была нарушена: из-за жары верхний слой асфальта лишился связующих компонентов и начал разрушаться. В результате покрытие пришлось заменить непосредственно во время уик-энда.

Остальные участки трассы повторному ремонту не подвергались. Гонка Формулы 2 на участке с новым асфальтом прошла без проблем.

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