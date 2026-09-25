Ночью в Баку заменили асфальт на седьмом повороте

После брифинга пилотов, на котором они указали на проблемы с асфальтом в седьмом повороте бакинской трассы, дорожные службы в ночное время восстановили покрытие.

Перед началом уик-энда этот участок уже ремонтировали. Однако либо отведенного времени оказалось недостаточно, либо технология работ была нарушена: из-за жары верхний слой асфальта лишился связующих компонентов и начал разрушаться. В результате покрытие пришлось заменить непосредственно во время уик-энда.

Остальные участки трассы повторному ремонту не подвергались. Гонка Формулы 2 на участке с новым асфальтом прошла без проблем.