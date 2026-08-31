Ночь премьер гибридный инноваций: ESTEO представил новинки на «Мосфильме»

25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел в киноконцертном комплексе «Мосфильм» масштабное мероприятие «Ночь премьер гибридных инноваций». Главными героями вечера стали три гибридные новинки: внедорожники ESTEO V27, EXLANTIX ET8 и обновленный кроссовер EXLANTIX ET. Гостям также продемонстрировали среднеразмерный внедорожник ESTEO MX и впервые раскрыли планы компании по развитию модельного ряда.

«Мосфильм» — место, где создавались знаковые российские фильмы и формировалась отечественная культура кино, поэтому именно здесь ESTEO представил свои автомобили как героев новой истории — технологичной, динамичной и ориентированной на будущее.

Атмосфера вечера была вдохновлена эстетикой мировой кинопремии: красная дорожка, свет софитов и премьера новых «героев». Событие объединило гостей из автомобильной индустрии и медиа, а также известных актеров, музыкантов и представителей российского шоу-бизнеса.

Центральной темой вечера стали современные гибридные технологии. В основе ESTEO V27 - последовательная гибридная система Golden REEV с двумя электромоторами суммарной мощностью 456 л.с. и 1,5-литровым бензиновым двигателем-генератором. Запас хода автомобиля превышает 890 км, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а дорожный просвет составляет 220 мм. Интеллектуальный полный привод i-AWD и система терморегулирования батареи адаптированы для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях.

Полноразмерный флагманский EXLANTIX ET8 стал самой крупной моделью в представленной линейке. При длине 5205 мм и колесной базе 3120 мм автомобиль предлагает шестиместный салон с капитанскими креслами второго ряда. Гибридная силовая установка развивает 469 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а запас хода превышает 1100 км.

Обновленный EXLANTIX ET сохраняет ключевые преимущества модели: последовательную гибридную силовую установку мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 634 Н·м, разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды и запас хода более 1180 км. В числе нововведений — дистанционная парковка RPA с управлением с брелока, омыватель камеры заднего вида, увеличенный до 7 литров бачок стеклоомывателя, прорезиненные накладки на педали и сертифицированное тягово-сцепное устройство для прицепа до 1200 кг.

При этом развитие ESTEO не ограничивается гибридными моделями. В рамках презентации гости также познакомились с ESTEO MX — технологичным среднеразмерным внедорожником с бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом AWD. Модель сочетает цифровое оснащение, системы помощи водителю и высокий уровень комфорта и предназначена как для городской эксплуатации, так и для дальних поездок.

Важной частью презентации стало раскрытие дальнейших планов ESTEO. Бренд представил гостям будущие новинки, которые готовятся к выходу в ближайшее время. Модели получат гибридные системы нового поколения, которые позволят увеличить запас хода, повысить эффективность использования топлива и сократить время зарядки. При этом автомобили сохранят высокую динамику и смогут уверенно работать в сложных дорожных и климатических условиях, включая экстремально низкие температуры. Развитие гибридных технологий также позволит сделать электрифицированные модели еще более универсальными и подходящими как для ежедневных поездок по городу, так и для дальних путешествий.

В числе ожидаемых моделей новое поколение технологичного ESTEO EXLANTIX ET и флагманский внедорожник F-сегмента ESTEO EX9, воплощающий максимальный уровень престижа и исполнения. Линейку также пополнят выразительный внедорожник D-класса ESTEO V25 и флагман V-серии ESTEO V29, объединяющий брутальный характер, передовые технологии и максимальные возможности. Таким образом, в ближайшей перспективе ESTEO планирует сформировать один из наиболее широких модельных рядов на рынке.

Событие стало отправной точкой нового этапа развития бренда. Представленные автомобили и заявленная стратегия демонстрируют стремление компании последовательно расширять присутствие на автомобильном рынке и формировать полноценную линейку премиальных автомобилей. При этом ключевым ориентиром остается сочетание передовых технологий, высокого уровня комфорта и безопасности.