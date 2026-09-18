Правительство заявило, что новых пошлин на китайские автомобили не будет.

Великобритания не планирует повышать тарифы на растущее число автомобилей китайского производства, импортируемых в страну. Об этом министр бизнеса сообщил Auto Express.

В 2023 году, когда BYD присоединилась к MG на рынке Великобритании, китайские бренды заняли четыре процента рынка новых автомобилей страны — всего было зарегистрировано 83 000 машин. За первые восемь месяцев 2026 года показатель вырос до 223 000 автомобилей, превысив 15 процентов от общего числа регистраций. Рост ускорился после выхода на рынок новых брендов, включая Jaecoo, Omoda, Chery и Leapmotor.

На китайские автомобили в Великобритании распространяется единый импортный сбор в размере 10 процентов. Для поставок в Европу каждый бренд дополнительно облагается тарифом, размер которого EU рассчитывает с учётом объёма государственной поддержки. В результате ставка для BYD достигает 27 процентов, а совокупный тариф для SAIC, владельца MG, составляет 45.3 процента.

Фото: autoexpress

Однако Jonathan Reynolds, министр бизнеса и торговли, считает, что Великобритания выбрала правильный подход. “You keep all these things under careful review, but the fundamental thing is [British car-making is] an export-led industry. If you put trade protections up, they’ll probably be reciprocated and you’ll lose things. My primary concern is making sure our export markets are open and JLR sells a lot to China.”