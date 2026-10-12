Эксперты по безопасности: запрещать сенсорное управление климатом в автомобилях не следует

Плохие новости для тех, кто выступает против чрезмерной зависимости от сенсорных элементов управления в автомобилях. Euro NCAP отказалась от планов сделать физические органы управления климатом обязательными, поскольку не считает их «задачами, требующими срочного выполнения».

С начала 2026 года организация Euro NCAP учитывает наличие физических кнопок и органов управления при оценке новых автомобилей. Чтобы получить максимальную оценку, машина должна предоставлять доступ к таким функциям, как указатели поворота, стеклоочистители и омыватели, аварийная световая сигнализация, клаксон и кнопки экстренного вызова eCall через традиционные кнопки, а не сенсорные элементы на экране.

Директор программы Dr. Aled Williams отметил: “the move toward placing as many driving controls within a car’s touchscreen system is one that has concerned us just as much as it has annoyed consumers.”

Однако на вопрос Auto Express о том, начнёт ли Euro NCAP включать в перечень ключевых органов управления такие элементы, как климатическая система и регулировка громкости мультимедиа, представитель организации ответил: “[we have] no plans to require manufacturers to fit physical buttons for climate control and media. These are not time critical tasks under our criteria and it is also not proven that direct physical input is safer.”