Nissan X-Trail 2026: новая версия N-Trek и полностью гибридная линейка

Компания Nissan представила обновлённую версию кроссовера X-Trail, рассчитанную на 2026 год. Модель получила не только изменения во внешности, но и расширенный функционал мультимедийной системы, а также новую версию N-Trek с акцентом на внедорожный стиль.

Заказы на обновлённый Nissan X-Trail уже принимаются. Важным отличием стало то, что базовая версия с 1,5-литровым бензиновым двигателем больше не предлагается. Теперь в линейке осталась только гибридная система e-Power, доступная как с передним, так и с полным приводом, развивающая 201 и 210 л.с. соответственно. Это изменение отразилось и на цене: стартовая стоимость кроссовера выросла с £36,225 до £38,220, что примерно на £450 дороже, чем ранее при аналогичной комплектации.

Ключевым новшеством стал возврат комплектации N-Trek, которая отличается внедорожным декором и дополнительными элементами в стиле xLine от BMW или Ford Kuga Active. Остальные версии — Acenta Premium, N-Connecta и Tekna — получили слегка расширенную фирменную решётку радиатора V-Motion, тогда как у N-Trek она выполнена в уникальном варианте с красными акцентами. Кроме того, у данной версии изменён передний бампер, дополненный декоративными элементами под буксировочные крюки.

В потоке обновлённый X-Trail 2026 года легко отличить по новым светодиодным задним фонарям с крючкообразной формой. Также были доработаны задние бамперы, а для кузова теперь доступны два новых цвета: Sukomo Blue и Coastal Dune. Кроме того, появились новые варианты легкосплавных дисков.

Изменения в салоне и технологиях

В интерьере обновления носят не менее сдержанный характер, чем во внешности. Центральное место занимает 12,3-дюймовый мультимедийный экран с интеграцией сервисов Google, включая Google Maps и Google Assistant. Среди других доработок — модернизированная камера кругового обзора, которая поможет следить за ситуацией на перекрёстках, и опциональная отделка сидений простёганной кожей в оттенке chestnut brown. Кроме того, производитель сообщил о доработках комплекса помощи водителю ProPilot Assist.

Как и ранее, Nissan X-Trail будет предлагаться в пятиместном и семиместном исполнении. Во втором ряду предусмотрено продольное регулирование кресел, что облегчает посадку и доступ к третьему ряду либо повышает комфорт пассажиров. Для практичности, комплектация N-Trek оснащается водоотталкивающей обивкой CellCloth, а также прорезиненными ковриками для багажника и салона.

Отказ от бензиновой версии объясняется недавней отзывной кампанией в Великобритании, где было отозвано более 4 500 негибридных X-Trail из-за риска возгорания. Компания сообщает, что «начнёт информировать клиентов по почте в марте 2026 года о возможности бесплатного обновления у официальных дилеров Nissan».