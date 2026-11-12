20-летие Nissan Qashqai отметили iPod, компакт-дисками и ливреей в стиле стикербомбинга

Один из самых важных, популярных и по-настоящему знаковых автомобилей в новейшей истории отмечает 20-летний юбилей. Спустя примерно два десятилетия после дебюта Nissan Qashqai в 2006 году бренд представил особую ливрею для нынешней модели с системой e-Power. По словам компании, ее дизайн отражает «creativity, optimism and cultural energy» 2000s.

При создании оформления Nissan использовала характерные для той эпохи детали. Экстравагантную внешнюю ливрею в стиле stickerbomb дополняют элементы интерьера, выполненные в духе Y2K: фиолетовые чехлы на сиденья, пушистый чехол на руле, компакт-диски того времени и iPod Video на передней панели, наполненный хитами 2006. Впрочем, покупателям Qashqai эти элементы недоступны.

Nissan пригласила Auto Express в свой технический центр в Cranfield, Bedfordshire. Журналисты смогли не только осмотреть необычный юбилейный автомобиль, но и узнать, как создавался Qashqai, а также получить представление о будущем популярного кроссовера.

С момента выхода Qashqai Nissan продала более 4.1 million автомобилей. За это время сменились three поколения модели. Успех пришел практически сразу: в первый полный год продаж планировалось реализовать 100,000 машин, однако Nissan достигла показателя в 164,000 автомобилей. Для некоторых версий срок ожидания составлял 10-month.