Nissan Kicks начнут производить и продавать в Великобритании: все подробности о гибридном кроссовере

Компания Nissan подтвердила, что Kicks для зарубежных рынков вскоре поступит в продажу в Великобритании и Европе. Компактный гибридный SUV с системой e-Power займет место в модельном ряду рядом с электрическим Juke третьего поколения. Производство автомобилей наладят на том же заводе Nissan в Сандерленде.

Впервые Kicks представили как концепт-кар на Sao Paulo Motor Show в 2014 году, а спустя два года он поступил в серийное производство — прежде всего для покупателей из Латинской Америки. В 2018 году модель заменила Juke в США и Канаде, однако в Европе и Великобритании до сих пор не продавалась.

Автомобиль второго поколения, выпуск которого в Сандерленде станет частью инвестиций в размере £170m, представили в 2024 году. Машины, производимые на других предприятиях, сейчас продаются на рынках Бразилии, Аргентины и Мексики, а также в Японии, США и странах Ближнего Востока. В то время как в некоторых из этих стран доступны бензиновые двигатели объёмом 1.0-litre и 2.0-litre, ожидается, что британские автомобили получат разработанную Nissan гибридную технологию e-Power.

Если Kicks унаследует систему, аналогичную той, что используется в нынешнем Juke, мощность кроссовера может составить около 140bhp. В её состав войдут трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1.2-litre и электромотор, напрямую передающий тягу на передние колёса. Разгон от 0-62mph, предположительно, займёт около 10 секунд. Однако главным преимуществом технологии e-Power станет существенное повышение топливной экономичности: при сопоставимых условиях гибридный Juke расходует примерно на 10mpg меньше топлива, чем бензиновая версия, а его выбросы CO2 значительно ниже.