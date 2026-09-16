Nissan Kicks вдохнёт новую жизнь в Сандерленд: гибридный кроссовер выйдет на рынок Великобритании

Nissan подтвердил скорое появление Kicks на рынках Великобритании и Европы. Компактный гибридный SUV с системой e-Power должен занять место рядом с третьим поколением полностью электрического Juke в модельном ряду Nissan. Производство обеих моделей планируется на заводе в Sunderland.

Впервые Kicks представили как концепт-кар на Sao Paulo Motor Show в 2014 году, а спустя два года модель запустили в серийное производство — прежде всего для рынков Латинской Америки. В 2018 году автомобиль заменил Juke в США и Канаде, однако в Европе и Великобритании до сих пор не продавался.

Модель второго поколения, выпуск которой в Sunderland станет частью инвестиционной программы стоимостью £170m, представили в 2024 году. Сейчас автомобиль продаётся на мировых рынках, включая Brazil, Argentina и Mexico, а также Japan, US и Middle East. В некоторых из этих стран Kicks доступен с бензиновыми двигателями объёмом 1.0 и 2.0 литра, однако, как ожидается, британские автомобили получат разработанную Nissan гибридную систему e-Power.

По габаритам Kicks близок к нынешнему Juke: длина автомобилей составляет от 4.21 до 4.37 метра. Обе модели относятся к популярному сегменту компактных SUV. При этом новое поколение Juke будет только электрическим, поэтому Nissan рассчитывает сохранить успех предшественника благодаря бензиновому гибриду Kicks.

Kicks пользуется большой популярностью во всём мире: модель разошлась тиражом более 1.8-million экземпляров в 70 странах. Автомобиль станет 10-й моделью, которую начнут выпускать в Sunderland с момента открытия предприятия в 1986 году. Начиная со следующего года завод будет собирать гибридные SUV Nissan Qashqai и Kicks, а также новые Juke и Leaf EV. Последний уже доступен для аренды по цене от £308 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

Сообщение о производстве Kicks в Sunderland появилось одновременно с подтверждением выпуска нового электрического городского автомобиля Pixo на базе Renault Twingo. Эта модель, разработанная в рамках Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, будет собираться на заводе Novo Mesto в Slovenia.

Nissan пока не назвал дату начала производства Kicks. Однако с учётом того, что выпуск Leaf только набирает обороты, а для подготовки нового поколения Juke потребуется значительный объём работ, запуск Kicks в Великобритании, вероятно, состоится летом 2027 года.

Стоимость нынешнего Juke в версии e-Power Hybrid начинается с £30,295, хотя доступны и более дешёвые варианты только с ДВС. При этом Kicks изначально создавался для развивающихся рынков, включая Латинскую Америку. Поэтому Nissan может попытаться снизить начальную цену модели, чтобы она могла конкурировать с более новыми соперниками — Dacia Duster и Citroen C3 Aircross, а также с конкурентоспособными китайскими автомобилями MG ZS и Jaecoo 5.