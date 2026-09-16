Nissan готовит европейскую премьеру популярного кроссовера: раскрыты особенности гибридного Kicks

Японская компания Nissan планирует вывести компактный кроссовер Kicks на европейский рынок и организовать его производство на заводе в британском Сандерленде. Модель оснастят гибридной системой e-POWER третьего поколения.

Kicks станет десятой моделью за 40-летнюю историю предприятия Nissan в Сандерленде. Выпуск кроссовера наладят параллельно с производством Qashqai, Juke и LEAF. На европейском рынке модель появится впервые, тогда как второе поколение Kicks уже выпускают в Японии, Мексике и Бразилии.

Nissan позиционирует Kicks как компактный кроссовер B-сегмента. Европейская версия получит гибридную силовую установку e-POWER третьего поколения, представленную в 2025 году. В её конструкции бензиновый двигатель не имеет механической связи с колёсами и используется только для выработки электричества. Движение обеспечивает исключительно электромотор.

Фото: Автоновости Дня

В состав системы e-POWER третьего поколения входит модуль 5 в 1. Он объединяет электромотор, инвертор, редуктор, генератор и повышающий редуктор. По заявлению Nissan, обновлённая система превосходит предшественника по топливной экономичности, уровню выбросов и акустическому комфорту.

Система третьего поколения уже используется на выпускаемом в Сандерленде Qashqai. С момента появления технологии в 2016 году по всему миру продано более 1,9 млн автомобилей Nissan с e-POWER. На собранные в Великобритании Qashqai приходится 200 тыс. машин. Совокупные мировые продажи Kicks превысили 1,8 млн автомобилей в более чем 70 странах.

Завод в Сандерленде работает с 1986 года. За 40 лет предприятие выпустило 12 млн автомобилей. Сейчас непосредственно на производстве заняты около 6 тыс. человек, а с его цепочкой поставок связано ещё примерно 30 тыс. рабочих мест.

Расширение европейской линейки Nissan на этом не завершится. Компания также анонсировала небольшой электромобиль A-сегмента под названием PIXO, презентация которого запланирована на следующую неделю. Кроме того, с 2027 года в Сандерленде должны начать выпуск полностью электрического Nissan Juke третьего поколения.

Ранее в России появились «параллельные» поставки компактных кроссоверов Nissan Kicks китайской сборки. В продаже также представлены автомобили второго поколения, созданные на платформе CMF-B.

Автор: Андрей Сундуков