Нил Холди: в Монце соотношение сил может измениться

Команда McLaren и её гонщик Ландо Норрис, действующий чемпион мира, выиграли две гонки подряд. В коллективе считают, что этот результат подтверждает прогресс, однако теперь его необходимо закрепить на итальянском этапе сезона в Монце.
В McLaren признают, что в предстоящий уик-энд MCL40, скорее всего, не станет самой быстрой машиной. Тем не менее команда намерена воспользоваться всеми шансами и набрать как можно больше очков.
К Гран При Италии McLaren подготовила несколько небольших аэродинамических новинок. Кроме того, команда рассчитывает применить специальные компоненты для трассы, где требуется минимальный уровень прижимной силы. Впервые их опробовали на тренировках в Венгрии.
Нил Холди, технический директор McLaren Applied Engineering:
«Мы прибываем в Монцу после двух побед подряд. Всех в команде радует прогресс, достигнутый нами по ходу сезона, благодаря чему мотивация всего коллектива повышается, и мы продолжаем упорно трудиться.
Мы знаем, что в недавних гонках у нас была быстрая машина, однако это ещё не гарантия успеха. Трасса в Монце сильно отличается от большинства других, на которых мы выступали на предыдущих этапах, поэтому ожидаем, что расстановка сил может измениться по сравнению с Венгрией и Нидерландами.
Соперники продолжают совершенствовать аэродинамику и модернизировать силовые установки, поэтому наша задача в том, чтобы действовать безупречно, не упуская из внимания никаких нюансов – от настроек до подхода к работе с энергией. Тогда гонщики смогут показать максимум, на что они способны, а мы рассчитываем, что они вновь будут сражаться в первых рядах.
Монца – уникальная трасса с длинными прямыми, где важно добиться снижения лобового сопротивления, но при этом в зонах интенсивного торможения нужна стабильность, а в шиканах – хорошая управляемость. Поскольку на этой трассе ресурс энергии на круге ограничен, то на тренировках надо разобраться, как наилучшим образом подзаряжать батареи и расходовать электрическую энергию.
Соответственно, особенно важно правильно проводить обгоны, поскольку разные подходы к рекуперации энергии и её использованию может создать «эффект йо-йо», когда в разных точках круга машины будут постоянно меняться позициями в зависимости от того, у кого будет преимущество.
Тем не менее борьбе в группе лидеров обещает быть очень плотной, и многое будет зависеть от точности наших расчётов, предварительно сделанных на симуляторе – от того, насколько правильными окажутся базовые настройки. На тренировках надо будет чётко действовать, чтобы их уточнить и добиться, чтобы гонщикам было максимально комфортно за рулём.
В этот уик-энд мы будем использовать компоненты, которые, как мы считаем, необходимы для того, чтобы быть конкурентоспособными, в том числе новое заднее крыло, рассчитанное на низкое лобовое сопротивление. В том числе собираемся впервые применить так называемое H-Wing в сочетании с рядом небольших аэродинамических новинок – эффективность всего этого мы должны оценить до того, как окончательно определимся со спецификацией аэродинамического обвеса, т.е. до квалификации.
В целом мы понимаем, что потенциал MCL40 пока используется не в полной мере, поэтому задача в том, чтобы повышать эффектность машины и в той конфигурации, в какой она уже сейчас, и за счёт новинок, которые мы планируем представить на следующих гонках».