Нил Холди: в Монце соотношение сил может измениться

Команда McLaren и её гонщик Ландо Норрис, действующий чемпион мира, выиграли две гонки подряд. В коллективе считают, что этот результат подтверждает прогресс, однако теперь его необходимо закрепить на итальянском этапе сезона в Монце.

В McLaren признают, что в предстоящий уик-энд MCL40, скорее всего, не станет самой быстрой машиной. Тем не менее команда намерена воспользоваться всеми шансами и набрать как можно больше очков.

К Гран При Италии McLaren подготовила несколько небольших аэродинамических новинок. Кроме того, команда рассчитывает применить специальные компоненты для трассы, где требуется минимальный уровень прижимной силы. Впервые их опробовали на тренировках в Венгрии.

Нил Холди, технический директор McLaren Applied Engineering: