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Никола Цолов выступит вместо Лоусона на тренировке в Мехико

Никола Цолов дебютирует в Формуле 1 на первой тренировке Гран При Мехико, заменив Лиама Лоусона, и поборется за место в Racing Bulls в 2027 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.10.2026, 20:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Никола Цолов, участник молодёжной программы Red Bull и претендент на чемпионский титул в Формуле 2, проведёт дебютную сессию в Формуле 1 во время официального гоночного уик-энда.

Болгарский гонщик выйдет на трассу в первой тренировке Гран При Мехико, где заменит Лиама Лоусона. Во второй сессии новозеландец вновь сядет за руль и продолжит выступление в рамках уик-энда.

По имеющейся информации, Racing Bulls рассматривает Лоусона и Цолова в качестве кандидатов на место основного гонщика команды в 2027 году. Поэтому предстоящая тренировка имеет для Николы особое значение.

Никола Цолов: «Я хочу сказать большое спасибо Racing Bulls за возможность принять участие в первой тренировке в Мексике.

После тестов с командой в Имоле в августе я рад сделать следующий шаг, использовать полученный опыт и лучше познакомиться с актуальной машиной. Я постараюсь максимально эффективно провести сессию, плотно работая с командой и предоставляя инженерам полезную обратную связь».

Алан Пермейн, руководитель команды: «Участие Николы в первой тренировке станет важным шагом в его развитии в рамках молодёжной программы Red Bull. Мы стремимся поддерживать молодых талантливых гонщиков, давать им возможность больше работать на трассе и помогать набираться опыта.

Мы уже работали с Николой в Имоле и теперь хотим посмотреть, как он использует полученный опыт в Мексике. Его комментарии также помогут нам подготовиться к гоночному уик-энду».

Источник

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