Нико Росберг: Вассёру следует вмешаться

Нико Росберг призвал руководство Ferrari отреагировать на контакт между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, произошедший на первом круге Гран При Мехико.

Нико Росберг: «Забавно, но виноватым всегда оказывается Шарль, не так ли? Льюис никогда не виноват. В двух последних эпизодах, в Монце и здесь, виноватым снова оказался Шарль. Фредерику Вассёру действительно пора вмешаться.

Как сказал Льюис, перед гонкой между ними не было никаких договорённостей. Им нужно чётко определить правила борьбы на трассе, иначе всё так и будет продолжаться.

Всё может закончиться очень плохо, если гонщики начнут решать вопросы самостоятельно, игнорируя любые договорённости, и выяснять отношения непосредственно на трассе, просто выталкивая соперника с трассы. До этого может быстро дойти, и, похоже, мы уже наблюдаем нечто подобное.

В первом эпизоде борьбы колесо в колесо, во втором и третьем поворотах, Шарль наехал на внутренний поребрик, подпрыгнул и сместился в сторону Льюиса. Он не удержал свою траекторию. Так что уже тогда ошибся именно Шарль».