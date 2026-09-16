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Нико Росберг: стратегия всегда оставалась слабой стороной Ferrari

Нико Росберг оценил результат Ferrari на Гран-при Испании и заявил, что команда близка к победам, но ошибки в стратегии мешают стабильной борьбе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2026, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Нико Росберг оценил выступление Ferrari на Гран При Испании. По мнению чемпиона мира 2016 года, машина Скудерии обладает достаточной скоростью для регулярной борьбы за победы, однако командные ошибки в стратегии не позволяют ей добиваться высоких результатов.

Нико Росберг: «Я согласен с тем, что прошедший уик-энд для Ferrari получился довольно сумбурным, но разве у них не всегда так? Их слабым местом по-прежнему остаются стратегия и взаимодействие внутри команды. Это всегда было их проблемами, и остаётся до сих пор.

При этом по скорости машина Ferrari близка к тому, чтобы стабильно бороться за победы в гонках. Даже в этот уик-энд Льюис вполне уверенно мог бы финишировать вторым. После того, как Максу пришлось его пропустить, Хэмилтон практически гарантированно занял бы второе место позади Кими Антонелли.

Думаю, в Ferrari действительно очень близки к победам, но команда пока не умеет правильно складывать вместе все составляющие. Им нужно каким-то образом добиться прогресса именно в этом направлении. Это главная проблема, которая им сейчас мешает».

Источник

Нико Росберг (28)Ferrari (1025)

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