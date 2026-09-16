Нико Росберг: стратегия всегда оставалась слабой стороной Ferrari

Нико Росберг оценил выступление Ferrari на Гран При Испании. По мнению чемпиона мира 2016 года, машина Скудерии обладает достаточной скоростью для регулярной борьбы за победы, однако командные ошибки в стратегии не позволяют ей добиваться высоких результатов.

Нико Росберг: «Я согласен с тем, что прошедший уик-энд для Ferrari получился довольно сумбурным, но разве у них не всегда так? Их слабым местом по-прежнему остаются стратегия и взаимодействие внутри команды. Это всегда было их проблемами, и остаётся до сих пор.

При этом по скорости машина Ferrari близка к тому, чтобы стабильно бороться за победы в гонках. Даже в этот уик-энд Льюис вполне уверенно мог бы финишировать вторым. После того, как Максу пришлось его пропустить, Хэмилтон практически гарантированно занял бы второе место позади Кими Антонелли.

Думаю, в Ferrari действительно очень близки к победам, но команда пока не умеет правильно складывать вместе все составляющие. Им нужно каким-то образом добиться прогресса именно в этом направлении. Это главная проблема, которая им сейчас мешает».