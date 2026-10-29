Нико Росберг рассказал о своих первых тестах за рулём болида Формулы-1

В беседе с немецкой прессой чемпион мира Нико Росберг рассказал об отношениях с отцом и своих первых тестах в Формуле 1.

Нико Росберг: «С отцом мне было непросто. Я с неохотой слушал его советы, его критика глубоко ранила меня. Я хотел, чтобы отец гордился мной, а не говорил, что я делаю не так. Так что я полностью самоучка. Но отец очень помог с организацией, с обучением, у меня всегда было лучшее оборудование, самое лучшее.

Меня мотивировали достижения отца, а не успехи Михаэля Шумахера. Но без них финансировать мою карьеру было бы сложнее, поскольку в основном у меня были немецкие спонсоры. Без успехов Шумахера отцу пришлось бы вложить в мою карьеру огромные средства. И речь идет о миллионах.

Я помню свой восторг, когда впервые сел за руль Формулы 1. Мне всего семнадцать. Формула 1 ещё очень далеко, и вдруг представитель BMW во время подведения итогов со сцены говорит, что кроме чемпионства я выиграл тесты в Формуле 1. За рулем Williams, которая тогда была лучшей командой после Ferrari. Команды, с которой мой отец стал чемпионом мира двадцать лет назад. Я был потрясен.

Испытания состоялись в Барселоне. Росберг признается, что перед заездами волновался. Вместе с ним в тестах участвовали Ральф Шумахер и Хуан-Пабло Монтойя.

Тесты проходили в Барселоне. Конечно, я волновался. Со мной в тестах участвовали Ральф Шумахер и Хуан-Пабло Монтойя. Я думал, что только такие легенды могут управлять такой ракетой. У меня даже водительских прав не было. На машине, с которой я выиграл титул, стоял мотор мощностью 140 лошадиных сил, а в этой – больше девятисот.

Я помню, как впервые нажал педаль газа в пол. Это было невероятное, фантастическое ускорение. Потом произошло то, что я переживал снова и снова на протяжении своей карьеры.

Я чувствовал себя как рыба в воде. Управлять этой машиной было совершенно естественно. На пит-лейн все считали, что за рулём Монтойя. Через поворот кто-то сказал: „Не может быть, он что, с ума сошел? Это же Нико!“ Есть видеозапись моего первого круга, где слышно, как кто-то говорит: „Он что, с ума сошел?“ Все беспокоились, что я буду ехать очень медленно и даже не смогу прогреть шины. Но это оказалось не так».