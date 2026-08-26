Нико Росберг признался: «Мне было бы очень больно на месте Расселла»

На 66-м круге Гран При Нидерландов Джордж Расселл по указанию команды пропустил Кими Антонелли. Нико Росберг, чемпион мира 2016 года, объяснил логику решения Mercedes, но отметил, что для британского гонщика оно стало крайне болезненным.

Нико Росберг: «В тот момент предполагалось, что Джордж будет заметно уступать в скорости, а гонщики Ferrari могли угрожать не только ему, но и Кими, если бы после пит-стопа тот застрял за напарником. Получалось, что команда рисковала сразу двумя позициями.

Ситуация была очень сложной. Им пришлось принять действительно ужасное решение, и я бы не хотел быть на месте команды. И если бы я был на месте Джорджа, то мне было бы очень больно. Для него это могло стать настоящей катастрофой.

В то же время решение команды можно понять, потому что я прекрасно знаю правила Mercedes. Их должны соблюдать все. На тот момент это было справедливо – если результат команды оказывается под угрозой, то оба гонщика должны действовать в её интересах.

В своё время мне тоже пришлось пропустить Льюиса в Монако, хотя мы с ним боролись за титул. В Зандфорте была похожая ситуация – два гонщика Ferrari позади угрожали результату команды, поэтому в Mercedes пришлось использовать командную тактику, и гонщики должны были выполнить приказ.

Думаю, это было справедливо, а затем Джордж проделал отличную работу, сумев удержать третье место».