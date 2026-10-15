Нико Росберг: Антонелли показывает уровень Шумахера

Чемпион 2016 года Нико Росберг сравнил уверенность и стабильность выступлений Кими Антонелли в этом сезоне с уровнем Михаэля Шумахера.

Нико Росберг: «После неудач прошлого года, когда у него были серьёзные проблемы, никто и подумать не мог, что Кими будет выступать так блестяще.

В этом году Антонелли просто великолепен, он выступает на уровне Михаэля Шумахера. Он единственный, кто всегда в числе лидеров.

Я по-прежнему считаю Макса Ферстаппен на сегодня лучшим в Формуле 1. Когда у него появится машина, способная доминировать, он будет непобедим. После побед в Малайзии и Сингапуре я считаю его фаворитом оставшихся гонок, но он уже не сможет догнать Антонелли, который в этом году заслуженно выиграет титул».