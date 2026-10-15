Главная Новости Андреа Кими Антонелли Нико Росберг: Антонелли показывает уровень Шумахера
Новости

Нико Росберг: Антонелли показывает уровень Шумахера

Нико Росберг сравнил уверенные выступления Кими Антонелли с Михаэлем Шумахером и назвал его фаворитом чемпионской гонки Формулы-1
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 19:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Чемпион 2016 года Нико Росберг сравнил уверенность и стабильность выступлений Кими Антонелли в этом сезоне с уровнем Михаэля Шумахера.

Нико Росберг: «После неудач прошлого года, когда у него были серьёзные проблемы, никто и подумать не мог, что Кими будет выступать так блестяще.

В этом году Антонелли просто великолепен, он выступает на уровне Михаэля Шумахера. Он единственный, кто всегда в числе лидеров.

Я по-прежнему считаю Макса Ферстаппен на сегодня лучшим в Формуле 1. Когда у него появится машина, способная доминировать, он будет непобедим. После побед в Малайзии и Сингапуре я считаю его фаворитом оставшихся гонок, но он уже не сможет догнать Антонелли, который в этом году заслуженно выиграет титул».

Источник

Нико Росберг (29)Андреа Кими Антонелли (322)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация