Главная Новости Audi Нико Хюлкенберг: «Я отстаю от других на несколько шагов»
Новости

Нико Хюлкенберг: «Я отстаю от других на несколько шагов»

Нико Хюлкенберг и Audi выявили причину технических проблем после пропуска гонки. Команда готовится к уик-энду Формулы-1 в Шанхае.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.03.2026, 15:13·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Нико Хюлкенберг, пилот Audi, не смог принять участие в первой гонке сезона по причине технических неполадок с болидом. В преддверии этапа в Шанхае в четверг гонщик воздержался от публикации деталей, однако заверил, что команда уже установила источник проблемы и предпринимает все необходимые шаги для предупреждения подобных ситуаций в будущем.

«Конечно, мы разобрались в произошедшем. Это была техническая проблема, но вдаваться в подробности того, что именно произошло и каким образом, мы не будем. Но команда, безусловно, сейчас полностью сосредоточена на работе и делает всё возможное, чтобы как можно быстрее решить возникшие трудности, тем более что впереди уик-энд со спринтом», — прокомментировал пилот.

Из-за пропущенной гонки гонщик Audi оказался лишён возможности получить ценный опыт непосредственно за рулём машины. Вместо этого Хюлкенберг ограничился наблюдением событий с командного мостика, что, по его словам, всё же позволило извлечь определённые уроки, хоть и в непривычном формате. Тем не менее он признает, что по части управления болидом и нюансов гоночного процесса уступает соперникам.

Пилот намерен ускорить процесс адаптации и максимально быстро восстановить упущенное время, несмотря на то, что спринтерский формат уик-энда оставляет совсем немного возможностей для полноценной подготовки. Однако Нико Хюлкенберг отмечает, что впереди его ждёт интересный этап на отличной трассе, и он настроен максимально позитивно.

Источник

Нико Хюлкенберг (167)Audi (198)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация