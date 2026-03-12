Нико Хюлкенберг: «Я отстаю от других на несколько шагов»

Нико Хюлкенберг, пилот Audi, не смог принять участие в первой гонке сезона по причине технических неполадок с болидом. В преддверии этапа в Шанхае в четверг гонщик воздержался от публикации деталей, однако заверил, что команда уже установила источник проблемы и предпринимает все необходимые шаги для предупреждения подобных ситуаций в будущем.

«Конечно, мы разобрались в произошедшем. Это была техническая проблема, но вдаваться в подробности того, что именно произошло и каким образом, мы не будем. Но команда, безусловно, сейчас полностью сосредоточена на работе и делает всё возможное, чтобы как можно быстрее решить возникшие трудности, тем более что впереди уик-энд со спринтом», — прокомментировал пилот.

Из-за пропущенной гонки гонщик Audi оказался лишён возможности получить ценный опыт непосредственно за рулём машины. Вместо этого Хюлкенберг ограничился наблюдением событий с командного мостика, что, по его словам, всё же позволило извлечь определённые уроки, хоть и в непривычном формате. Тем не менее он признает, что по части управления болидом и нюансов гоночного процесса уступает соперникам.

Пилот намерен ускорить процесс адаптации и максимально быстро восстановить упущенное время, несмотря на то, что спринтерский формат уик-энда оставляет совсем немного возможностей для полноценной подготовки. Однако Нико Хюлкенберг отмечает, что впереди его ждёт интересный этап на отличной трассе, и он настроен максимально позитивно.