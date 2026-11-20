Пилоты Audi по итогам первого дня на трассе в Лас-Вегасе оказались в нижней части протокола, однако не считают результат поводом для беспокойства.

Нико Хюлкенберг (19-й): «Несколько необычный день тренировок, когда погода сыграла свою роль. Из-за дождя и стоячей воды на асфальте в первой тренировке мы почти не работали на трассе, но ко второй сессии условия улучшились, и мы смогли проехать немало кругов.

Определённый объём полезной информации мы собрали, хотя какие-то реальные выводы делать рано. Пока не вполне ясно, что ждёт нас завтра, ведь похоже, что погода выглядит довольно непредсказуемо.

Если будет сухо, то нам предстоит провести квалификацию с учётом того, что на трассе в таких условиях мы успели поработать мало, но это относится ко всем командам. Задача в том, чтобы проявлять гибкость и стараться как можно лучше отработать в любых условиях, какими бы они ни были».

Габриэль Бортолето (20-й): «Первую тренировку мы пропустили из-за погоды, но во второй смогли проехать какое-то количество кругов. К сожалению, возникла неисправность, из-за чего выполнить всю программу не удалось. Мы решили пораньше завершить работу на трассе, чтобы как следует разобраться с причиной проблемы и ликвидировать её к завтрашнему дню.

В любом случае было потеряно только десять минут, поэтому мы всё-таки смогли набрать нужный километраж, и в целом мне вполне комфортно за рулём. К тому же была возможность немного покататься на мокрой трассе, а это тоже полезный опыт. У меня вполне неплохой настрой, и я готовлюсь к третьей тренировке и завтрашней квалификации».