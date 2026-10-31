Главная Новости Audi Нико Хюлкенберг выразил надежду: «Надеюсь, мы найдем ответы»
Новости

Нико Хюлкенберг выразил надежду: «Надеюсь, мы найдем ответы»

Audi столкнулась с проблемами в пятницу Гран-при Мехико: Хюлькенберг стал 15-м, а Бортолето пропустил большую часть тренировок из-за неполадок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2026, 04:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Пятничные заезды в Мехико сложились для Audi непросто. Нико Хюлкенберг завершил день 15-м, Габриэль Бортолето показал 22-й результат, а Фредди Слейтер стал 21-м в первой сессии.

Нико Хюлкенберг (15-й): «Не самая простая пятница. Некоторые вещи не сработали так, как ожидалось, некоторые вопросы остались без ответа. Ночью нужно хорошо поработать, надеюсь, мы найдем ответы и завтра будем в лучшей форме».

Габриэль Бортолето (22-й): «Я пропустил первую тренировку, когда за руль садился Фредди Слейтер, а во второй с машиной возникли проблемы и я проехал лишь пару кругов.

Тем не менее, спасибо моим механикам за работу – благодаря их усилиям, я всё же смог выехать на трассу. Завтра я сделаю всё, чтобы наверстать упущенное время в утренней тренировке».

Фредди Слейтер (21-й в первой сессии): «Для меня это особенный день — я впервые сел за руль R26 и благодарен команде за эту возможность. Я мечтал об этом с детства. Это был невероятный опыт, который мне очен поможет.

Мы придерживались разработанной программы и выполнили все необходимые задачи. Несмотря на то, что количество кругов было ограничено, я всё же смог почувствовать машину. Это было невероятно. С нетерпением жду этап в Бразилии».

Источник

Нико Хюлкенберг (242)Габриэль Бортолето (179)Audi (383)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация