Нико Хюлкенберг выразил надежду: «Надеюсь, мы найдем ответы»

Пятничные заезды в Мехико сложились для Audi непросто. Нико Хюлкенберг завершил день 15-м, Габриэль Бортолето показал 22-й результат, а Фредди Слейтер стал 21-м в первой сессии.

Нико Хюлкенберг (15-й): «Не самая простая пятница. Некоторые вещи не сработали так, как ожидалось, некоторые вопросы остались без ответа. Ночью нужно хорошо поработать, надеюсь, мы найдем ответы и завтра будем в лучшей форме».

Габриэль Бортолето (22-й): «Я пропустил первую тренировку, когда за руль садился Фредди Слейтер, а во второй с машиной возникли проблемы и я проехал лишь пару кругов.

Тем не менее, спасибо моим механикам за работу – благодаря их усилиям, я всё же смог выехать на трассу. Завтра я сделаю всё, чтобы наверстать упущенное время в утренней тренировке».

Фредди Слейтер (21-й в первой сессии): «Для меня это особенный день — я впервые сел за руль R26 и благодарен команде за эту возможность. Я мечтал об этом с детства. Это был невероятный опыт, который мне очен поможет.

Мы придерживались разработанной программы и выполнили все необходимые задачи. Несмотря на то, что количество кругов было ограничено, я всё же смог почувствовать машину. Это было невероятно. С нетерпением жду этап в Бразилии».