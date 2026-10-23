Нико Хюлкенберг: «Надеюсь, добьёмся хорошего результата»

Все очки в текущем сезоне Нико Хюлкенберг набрал после Гран При Венгрии, где Audi представила обновлённую машину. Перед Гран При США немецкий гонщик оценил выступление команды во второй половине года.

Нико Хюлкенберг: «Гран При Венгрии стал для нас своего рода переломным моментом. До этого мы тоже могли добиться нескольких хороших результатов, но каждый раз что-то мешало выступить лучше. Сейчас всё складывается довольно неплохо, и я доволен. Мы добились заметного прогресса и, думаю, сумели набрать хороший темп.

Впереди шесть гонок за семь недель. График будет очень напряжённым, но я с нетерпением жду эту часть сезона. Посмотрим, чего нам удастся добиться».

Говоря о перспективах Audi набрать очки в Остине, Нико отметил особенности американской трассы: «У трассы в Остине отличный ритм, перепады высот и первый сектор с очень быстрыми поворотами и частой сменой направления движения, тогда как второй более медленный и технически сложный. Трасса мне сразу понравилась, ещё в 2012 году, когда я впервые сюда приехал. С тех пор мне всегда нравилось выступать в Остине.

Раньше я хорошо выступал на этой трассе, она мне подходит, поэтому я надеюсь, что в этот уик-энд мы сможем добиться хорошего результата».