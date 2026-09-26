Нико Хюлкенберг: болиду не хватало скорости на прямых участках

Команда Audi завершила Гран При Азербайджана без набранных очков. Нико Хюлкенберг стал одиннадцатым, а Габриэль Бортолето финишировал тринадцатым. Оба пилота связали потерю позиций с недостатком скорости на прямых.

Нико Хюлкенберг (11-й): «Очки сегодня были достижимы, поэтому обидно их упустить. Ближе к концу гонки я занимал десятое место, но соперники впереди начали бороться друг с другом, что привело к потере времени, за счёт которой Карлос Сайнс приблизился достаточно, чтобы использовать слипстрим. У Williams очень быстрая машина на прямых, и я ничего не смог сделать, чтобы удержать его позади.

В этот уик-энд нашей главной проблемой была нехватка скорости на прямых, а на этой трассе это сильно мешает как атаковать, так и обороняться. Что же, примем это как должное и пойдём дальше.

В нашем распоряжении будет несколько дней, чтобы изучить телеметрию, лучше понять машину и понять, чего можно добиться в следующий уик-энд».

Габриэль Бортолето (13-й): «Не самый простой уик-энд, но гонка получилась довольно многообещающей с точки зрения темпа. Новинки работают, особенно на втором секторе, на котором машина была быстра. У нас был неплохой темп позади других машин, что обнадёживает, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись в четверг и пятницу.

Правда, на прямых ощущения были другими – нам не хватало скорости. Конечно, нет ничего хорошего в том, что нам не удалось заработать очки, но я рад отметить определённый прогресс, достигнутый сегодня. Были позитивные моменты, которые мы используем в следующей гонке».