Нико Хюлкенберг: Этот результат — заслуженная награда для команды

Нико Хюлкенберг занял восьмое место на этапе в Сингапуре. Благодаря этому Audi сократила отставание от Haas в борьбе за седьмую позицию в Кубке конструкторов на четыре очка. За шесть этапов до окончания сезона команды разделяют семь очков.

Габриэль Бортолето смог проехать лишь семь кругов. После этого на его машине отказала коробка передач.

Нико Хюлкенберг (8-й): «Отличное завершение уик-энда. Думаю, мы выжали максимум из имеющихся возможностей. Уверенный старт и первый круг позволил нам побороться в гонке. Дальше всё зависело от умения беречь шины и сохранять концентрацию, особенно на последних кругах, когда Джордж Расселл оказывал серьёзный прессинг. Было нелегко, но я удержал позицию и заработал важные очки.

Заработанные шесть очков по итогам спринта и главной гонки – отличная награда за напряжённую работу всей команды. Команда продолжает атаковать и заслуживает этот результат.

Борьба в средней группе по-прежнему невероятно плотная, поэтому каждый уик-энд приходится начинать с чистого листа и добиваться результата. Но мы отлично завершили строенную серию и порадовали всех, кто работает на трассе и на базе. Мы порадуемся успеху, отдохнём и будем готовы к Остину».

Габриэль Бортолето (сход): «Этот уик-энд хочется поскорее забыть. Полагаю, у всех бывают подъёмы и спады по ходу сезона, и на этот уик-энд выпал мой спад. Всё шло неплохо, пока не возникла проблема с коробкой передач. Она случилась на ранней стадии гонки, когда все ехали в плотной группе, поэтому сложно сказать, каким мог бы быть результат. К сожалению, мы этого не узнаем, поскольку моя гонка закончилась, не успев начавшись.

Я рад за Нико, он провёл очень сильный уик-энд. Тот факт, что ему удалось сдержать Джорджа и заработать очки, показывает потенциал машины и наши возможности. Отличный результат для команды, хотя мне не повезло. Теперь будем готовиться к этапу в Остине».