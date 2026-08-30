Никита Мазепин одержал вторую победу за уик-энд в Спа

В этот уик-энд Никита Мазепин в своё удовольствие выступал на бельгийской трассе в Спа. Он принял участие в соревнованиях, которые вряд ли можно назвать для него привычными.

Ведь Никита — бывший пилот Формулы 1, а его соперниками даже в других гоночных сериях обычно становились профессионалы высокого уровня. Немецкая Spezial Tourenwagen Trophy (STT), напротив, считается скорее полупрофессиональным чемпионатом, где гонщики выступают прежде всего ради собственного удовольствия.

Поэтому неудивительно, что обе гонки уик-энда за рулём Mercedes-AMG GT3 Никита начинал с поула и уверенно завершал победой. При этом создавалось впечатление, что ему не пришлось прикладывать значительных усилий.

Единственным соперником, способным оказать заметное сопротивление, был немец Томас Амбиль. Он выступал на серьёзной технике — спортпрототипе Duqueine D-08 класса LMP3. Однако ни в субботу, ни в воскресенье Амбиль не смог навязать Мазепину борьбу: Никита уверенно лидировал от старта до финиша, хотя сегодня его соперник примерно на первой четверти дистанции держался в зеркалах заднего вида.

Затем Мазепин начал постепенно увеличивать преимущество и в итоге пересёк финиш первым, опередив ближайшего соперника более чем на 7 секунд. Остальные 11 участников отстали ещё сильнее.

О статусе этой гонки говорит тот факт, что к старту допускались автомобили самых разных классов: быстрые Mercedes, Aston Martin и Porsche категории GT3, спортпрототип Duqueine, а также сравнительно скромные «туринговые» Hyundai i30N TCR. Поэтому неудивительно, что уже через 12 минут после начала гонки Никита стал обгонять круговых.

Впрочем, вероятно, причина не только в разнице в уровне техники. Для поддержания гоночной формы полезно участвовать в любых соревнованиях и управлять разными автомобилями, особенно на такой трассе, как Спа.