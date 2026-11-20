Формула 1 объявила о начале сотрудничества с американской компанией Nike. С 2027 года бренд станет официальным поставщиком одежды и экипировки для чемпионата мира.

Nike возвращается в Формулу 1 после 20-летнего перерыва. Компания будет создавать специальные коллекции обуви, одежды и аксессуаров, а также разрабатывать новые решения в сфере спортивной экипировки.

Кроме того, партнёрство предусматривает проведение различных мероприятий для болельщиков во время гоночных уик-эндов.

Nike также получит статус официального партнёра и поставщика экипировки для женской F1 Academy.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: