Формула 1 объявила о начале сотрудничества с американской компанией Nike. С 2027 года бренд станет официальным поставщиком одежды и экипировки для чемпионата мира.
Nike возвращается в Формулу 1 после 20-летнего перерыва. Компания будет создавать специальные коллекции обуви, одежды и аксессуаров, а также разрабатывать новые решения в сфере спортивной экипировки.
Кроме того, партнёрство предусматривает проведение различных мероприятий для болельщиков во время гоночных уик-эндов.
Nike также получит статус официального партнёра и поставщика экипировки для женской F1 Academy.
Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1:
«Формула 1 и Nike – два самых известных бренда в мире. Нас объединяет стремление постоянно развиваться, внедрять новое, добиваться высочайших результатов и вдохновлять людей на то, чтобы не останавливаться на достигнутом.
Формула 1 сейчас переживает беспрецедентный рост популярности во всём мире. За чемпионатом следят сотни миллионов болельщиков, а наше сообщество – одно из самых преданных, разнообразных и динамичных в мировом спорте.
Nike умеет объединять спорт, культуру и вдохновение, поэтому это идеальный партнёр для Формулы 1 на новом этапе нашего развития».