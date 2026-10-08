Ни одной лампы накаливания: какой светотехникой оснастили Lada Azimut

«АвтоВАЗ» раскрыл подробности разработки оптики для нового перспективного кроссовера Lada Azimut. В пресс-службе марки сообщили, что в автомобиле полностью отказались от ламп накаливания: вся светотехника переведена на светодиоды. Новую систему освещения инженеры ВАЗа тщательно испытали и затем доработали, передает «Российская газета».

Проверке подверглись не только фары кроссовера, но и подсветка приборов. Для максимально точного контроля автовазовцы приобрели специальный прибор — яркомер-колориметр. В ходе испытаний специалисты оценивали яркость каждой лампы и кнопки. В некоторых случаях ее приходилось уменьшать, чтобы добиться оптимального значения.

За включение и управление фарами «Азимута» отвечают специальная кнопка и электронный блок. Перед установкой на автомобиль оптику помещают в климатическую камеру. Там специалисты проверяют световой поток, светотеневую границу и пространственное распределение света.

Для проекта Azimut разработали отдельную технологию, предусматривающую использование специального станка. С его помощью детали из пластмассы отливают в трех разных оттенках.

Производство светотехники организовали в отдельном сборочном цехе. Выпуск проходит по полному циклу и завершается финальной проверкой качества.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация, что гибридную версию «Азимута» оснастят российской батареей — безопасной и ресурсной.

Фото: АвтоВАЗ