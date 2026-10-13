Новое поколение Dacia Jogger станет еще просторнее и доступнее

Dacia готовит новое поколение семиместного Jogger, которое должно выйти вслед за следующим Sandero, намеченным на 2028 год. В будущем успешная формула модели впервые будет дополнена полностью электрической силовой установкой.
Во время Paris Motor Show этого года глава отдела дизайна Dacia David Durand подтвердил, что новый Jogger является важной частью будущей продуктовой стратегии компании. Бренд приближается к новому этапу запуска моделей.
“This is a big part of our job in this strategic moment of redefining the future line-up of Dacia. How Dacia should evolve and question what fields we are and are not involved in,” said Durand.
“The Jogger is very Dacia, in the sense that we have no competitors. There are no European or Chinese brands in front of us; there is no real seven-seater on the market at that price or weight. There is perhaps a 10,000 Euros difference for a seven-seater, and 300kg in terms of weight, which is especially important today.”
Dacia обычно предлагает автомобили по низкой цене благодаря взвешенному подходу к созданию бизнес-модели каждой машины. Компания использует существующие активы и технологии Renault Group, одновременно строго контролируя затраты. Jogger удаётся продавать дешевле конкурентов, и следующая генерация модели сохранит эту позицию.