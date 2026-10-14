Новый Zenos E10 получил доработки ‘nose-to-tail’ и стартовую цену от £116 тыс.

Британский производитель спортивных автомобилей Zenos возвращается на рынок с безумным двухместным открытым спорткаром E10. Несмотря на знакомый внешний вид, внутри автомобиль полностью изменился: он получил новые двигатели, системы управления и другие компоненты. Существенно улучшились и динамические характеристики, однако цена выросла почти в пять раз — до £115,900.

В Zenos называют новый E10 “the perfect antidote to today’s bloated and numb new cars”. Компания также заявляет, что по-прежнему “committed to the UK as a base”, а производство автомобилей будет организовано в штаб-квартире в Wymondham, Norfolk.

Как стало известно в прошлом году, возрождённый бренд и спортивный автомобиль E10 перешли под контроль AC Cars. Компания, основанная в 2012 году, пять лет спустя начала процедуру банкротства, успев продать чуть более 100 машин. Тогда в линейке было две модели стоимостью от £24,995.

Новая версия отказалась от 200bhp двигателя Ford Ecoboost в пользу 2.3-литрового четырёхцилиндрового турбомотора. Его мощность составляет примерно 300bhp, а крутящий момент достигает 425Nm. Базовая модификация r2 разгоняется с 0 до 62mph за 3.8 секунды и развивает максимальную скорость 150mph. Тяга передаётся на задние колёса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Выше в гамме расположилась экстремальная версия rZ. Она оснащается турбированным двигателем меньшего объёма — 2.0-литра, мощность которого увеличена до 380bhp, а крутящий момент — до 510Nm. Разгон с 0 до 62mph занимает 3.2 секунды. Цены на эту модификацию начинаются от £129,900.

Для работы с возросшей мощностью конструкцию кузова E10 переработали. Амортизаторы с регулировкой жёсткости теперь крепятся непосредственно к экструдированной алюминиевой подрамной конструкции. Обе силовые установки получили новые системы впуска и охлаждения наддувочного воздуха. Кроме того, была доработана тяга переключения передач, которая, по утверждению Zenos, обеспечивает “faster and more precise gearchanges”.

На алюминиевом шасси установлен композитный монокок из переработанного углеродного волокна. При этом автомобиль получил новые кузовные панели из карбона, выпускаемые AC Cars. Широкое применение лёгких материалов позволяет рассчитывать на снаряжённую массу всего 790kg и высокий показатель мощности на единицу веса. Интерьер также полностью переработали: в нём появились новые сиденья, блоки управления и центральный дисплей.

В Zenos сообщают, что новый E10 “can be reserved now” в дорожной или трековой конфигурации. Пока дорожная версия доступна только в Великобритании. Первые поставки компания планирует начать весной 2027 года.