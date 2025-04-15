Превью автомобильного шоу в Нью-Йорке 2025: все крупные новости из Большого Яблока

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Завтра, 16 апреля, пресса откроет для себя Нью-Йоркский международный автомобильный шоу 2025 года, и мы будем там, чтобы рассказать обо всех крупных автомобильных новостях, появившихся в Большом Яблоке. Пока вот, что мы знаем на данный момент о новых автомобилях, которые будут показаны в Нью-Йорке, и, удивительно, не все из них будут SUV!

Genesis GV90

Фото: autoexpress

Auto Express подтвердил, что новый роскошный внедорожник Genesis GV90 сделает свою мировую премьеру на автосалоне в Нью-Йорке, год спустя после того, как бренд представил смелую концепцию Neolun, предвосхитившую его грядущего конкурента Range Rover.

Ключевые технические детали пока не подтверждены, но ранее в этом году мы заметили прототип, проходящий дорожные испытания (и ненадолго оказавшийся в кювете). Наши снимки шпионов подтвердили, что дизайн GV90 остался верным концепции, за исключением экстравагантных бесстоечных дверей.

Hyundai Palisade

Фото: autoexpress

Если вы раньше не слышали о Hyundai Palisade, это потому, что огромный семиместный внедорожник никогда не продавался в Великобритании или Европе.

Однако трехрядный внедорожник очень популярен в Соединенных Штатах, поэтому, хотя новая шестое поколение модели уже было представлено в Корее, Нью-Йорк станет местом его дебюта в США.