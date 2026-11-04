Новый XPeng L05 готовится к выходу на рынок Великобритании с ИИ-технологиями нового поколения

Китайская автомобильная компания XPeng была основана лишь в 2014 году, однако уже успела создать летающие ‘cars’ и человекоподобных роботов. В следующем году бренд представит более реалистичную разработку — полностью электрический SUV L05, который покажут на Brussels Motor Show в январе.

Сейчас единственной моделью XPeng в Великобритании остается G6, конкурирующая с Tesla Model Y. Выше нее в модельной линейке расположится новый L03, который недавно прошел первые дорожные испытания. Ожидается, что следующим представителем бренда станет L05 с технологией искусственного интеллекта нового поколения.

В компании заявляют, что L05 получит собственную систему искусственного интеллекта XPeng. Она должна повысить эффективность автономного вождения, помочь автомобилю быстрее реагировать на окружающую обстановку и сделать поездки более плавными. Такая же система используется в китайском бренде ‘robotaxi’ XPeng Youyou. По словам XPeng, технология ‘AI Intelligent Driving’ продемонстрировала “overall performance comparable to Tesla’s FSD [Full Self-Driving]”.

Европейские характеристики L05 объявят в январе. В Китае модель уже продается с аккумуляторами емкостью 58kWh и 71kWh, обеспечивающими запас хода до 394 miles по более мягкому испытательному циклу CLTC. На китайском рынке также доступна версия с увеличенным запасом хода, однако XPeng не сообщила, планируется ли ее поставка в Европу.

“The XPeng L05 embraces our vision for the future of family mobility, combining intelligent technology with the space and flexibility modern families need,” said Sven De Smet, Head of Brand and Product at XPeng Europe. По габаритам L05 немного превосходит G6. Объем его багажника составляет 702-литра, а в салоне предусмотрено 41 отдельное место для хранения.

Новый L03 получит крупный 15.6-дюймовый мультимедийный экран, но L05 предложит еще более просторный 17.3-дюймовый дисплей. В Китае для задних пассажиров также можно заказать дополнительный 17.3-дюймовый экран, установленный на потолке.

• Google

• Reddit

• Whatsapp